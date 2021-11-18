Медик назвав несподівану причину високого тиску / УНІАН

Причинами проблем з високим тиском можуть бути зміщені кістки черепа або затиснуті м'язи. Про це розповів лікар-остеопат Володимир Животов у коментарі "Аргументи і факти".

Медик пояснив, що на тиск впливає баланс одержуваних серцем симпатичних стимулів, які посилюють роботу органу і підвищують артеріальний тиск, і парасимпатичні, які, навпаки, скорочують ритм серцевих скорочень.

"Найчастіше баланс порушується в бік посилення симпатичних впливів. У нас в житті багато напруги, стресів і мало розслаблення. Верхні шийні симпатичні вузли дають гілки до серця, і за рахунок роботи цих вузлів стимулюється робота нашого серцевого м'яза. Якщо в результаті травм, родових або придбаних, зміщуються кістки і напружуються м'язи, ці симпатичні вузли трохи стискаються, трохи напружуються, і дають ще більше стимулів серцю. Воно вимушено скорочується частіше і швидше, тому підвищується артеріальний тиск", - заявив Животов.

На думку остеопата, винуватець 99% випадків гіпертонії з неясними причинами, які не можуть визначити лікарі, — сильна травма черепа, яка могла бути отримана навіть десятиліття тому. Для виправлення ситуації в такому випадку потрібно відновити правильне положення кісток і розслабити м'язи, а в цьому може допомогти звернення до остеопату, уклав фахівець.

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