Меладзе, Максим Галкін, Ургант: російські зірки публічно засуджують вторгнення військ РФ в Україну

Україна / Фото Reuters

Російські зірки, які виступають проти війни з Україною, публікую в соціальних мережах чорні квадрати з хештегом #нетвойне, або записують відеозвернення, щоб про жахи, що кояться в нашій країні, дізналося більше людей.

Маніжа: "Це той ранок, коли ти шкодуєш про те, що прокинувся. Не розумієш куди йти, кому допомогти. Сиджу на ліжку і плачу. Плачу тому, що це не мій вибір. Нинішня агресія проти Моєї волі, проти волі моєї сім'ї, вірю, що проти волі наших народів.

У моїй родині теж є українці. Моя невістка з України. Мій майбутній чоловік наполовину українець. Мої близькі друзі українці. Росія і Україна - це не просто дві країни. Ми - рідні. Будь-яка війна між нами - братовбивча.

Але нам всім зараз потрібно бути дуже обережними. Не піддаватися паніці і інформаційної маніпуляції. Зараз будь-який невірний рух або слово може стати фатальним".

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Максим Галкін: "З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!"

Валерій Меладзе: "Сьогодні сталося те, що не могло і не повинно було відбуватися ніколи. Історія коли-небудь розсудить, і розставить все по своїх місцях. Але сьогодні я хочу попросити вас - благаю припинити військові дії, і сісти за стіл переговорів. Люди повинні вміти домовлятися. Для цього нам дано мову, для цього нам дані всі здібності. Люди не повинні гинути. Це потрібно припинити".

Іван Ургант: "Страх і біль. НІ ВІЙНІ".

Катя Варнава: "Мені страшно, від того, з якою легкістю влада готова відмовитися від відносин з усім світом і не думає про нас..Не питають нас... страждають прості громадяни, і я не розумію, в чому логіка? Я просто не можу повірити, що вже не можна домовитися цивілізованим шляхом, що дипломати перепробували всі способи і що немає компромісів, що у людей нагорі більше немає бажання жити в світі? Чи не вже історія ні чому не вчить? Та як так-то?! Господи, та чому ж це все відбувається? Як зупинити весь цей жах?

НІХТО НЕ ХОЧЕ ВІЙНИ! ОСОБИСТО Я ХОЧУ ТІЛЬКИ МИРУ І ДРУЖБИ!

P. S. Цей той випадок, коли в наших з вами силах поширювати тільки правдиву інформацію в соцмережах! Будь ласка, використовуйте соціальні мережі, щоб допомагати один одному! Це теж допомога!"

Анфіса Чехова: "Ви говорите, вибери

Чи нашим, вашим, служити?

Я ВИБИРАЮ НАСИЛЬСТВОМ

СВІТ ЦЕЙ НЕ-ДІ-ЛИТИ!!!!!"

Максим Віторган був лаконічний. Під Чорним квадратом він написав просто: "Ганьба..."

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.