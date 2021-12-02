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Меркель, прощай: канцлер Німеччини пішла з посади під пісню зірки панк-року

2 грудня 2021, 23:54

Церемонія відбулася сьогодні ввечері у формі традиційного військового церемоніального акту проводів-Der Große Zapfenstreich.

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Меркель попрощалася з посадою канцлера / EPA UPG

У четвер, 2 грудня, Ангела Меркель офіційно попрощалася з посадою канцлера ФРН.

Церемонія відбулася сьогодні ввечері у формі традиційного військового церемоніального акту проводів - Der Große Zapfenstreich, інформує сайт уряду.

На заході були присутні близько 200 осіб.

67-річна Меркель подякувала всім за співпрацю і за довіру. Вона згадала найяскравіші моменти перебування на посаді канцлера:

  • фінансову кризу 2008 року,
  • міграційну кризу 2015 року
  • пандемію коронавірусу.

Ці 16 років були виконані багатьма подіями і викликами, з якими доводилося стикатися "як політично, так і як людині", зазначила вона.

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Наступному урядові і майбутньому канцлерові Олафу Шольцу Меркель побажала удачі і можливості знайти відповіді на всі виклики.

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Під час церемонії були запалені смолоскипи. Також виконувалася музика, яку захотіла сама політик.

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Меркель обрала християнський гімн великий Боже, ми славимо тебе, а також пісню Для мене проллється дощ з червоних троянд кінозірки 1950-х років Гільдегард Кнеф і композицію 1970-х Ти забув кольорову плівку панк-рокерші з НДР Ніни Гаген.

Ангела Меркель керувала Німеччиною з 22 листопада 2005 року.

Хто стане новим канлером Німеччини?

Раніше Главред писав про те, що за підсумками двомісячних переговорів, які тривали після завершення виборів у Бундестаг, було прийнято рішення про те, що новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц - лідер Соціал-демократичної партії. Партія зелених, яка підтримує Україну, отримає в своє розпорядження МЗС, Міністерство економіки і Міністерство у справах сім'ї. Співголова партії Зелених Анналена Бербок стане міністром закордонних справ.

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новини Німеччини Ангела Меркель ФРН
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