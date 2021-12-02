Меркель, прощай: канцлер Німеччини пішла з посади під пісню зірки панк-року

Меркель попрощалася з посадою канцлера / EPA UPG

У четвер, 2 грудня, Ангела Меркель офіційно попрощалася з посадою канцлера ФРН.

Церемонія відбулася сьогодні ввечері у формі традиційного військового церемоніального акту проводів - Der Große Zapfenstreich, інформує сайт уряду.

На заході були присутні близько 200 осіб.

67-річна Меркель подякувала всім за співпрацю і за довіру. Вона згадала найяскравіші моменти перебування на посаді канцлера:

фінансову кризу 2008 року,

міграційну кризу 2015 року

пандемію коронавірусу.

Ці 16 років були виконані багатьма подіями і викликами, з якими доводилося стикатися "як політично, так і як людині", зазначила вона.

Реклама

Наступному урядові і майбутньому канцлерові Олафу Шольцу Меркель побажала удачі і можливості знайти відповіді на всі виклики.

Під час церемонії були запалені смолоскипи. Також виконувалася музика, яку захотіла сама політик.

Меркель обрала християнський гімн великий Боже, ми славимо тебе, а також пісню Для мене проллється дощ з червоних троянд кінозірки 1950-х років Гільдегард Кнеф і композицію 1970-х Ти забув кольорову плівку панк-рокерші з НДР Ніни Гаген.

Ангела Меркель керувала Німеччиною з 22 листопада 2005 року.

Хто стане новим канлером Німеччини?

Раніше Главред писав про те, що за підсумками двомісячних переговорів, які тривали після завершення виборів у Бундестаг, було прийнято рішення про те, що новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц - лідер Соціал-демократичної партії. Партія зелених, яка підтримує Україну, отримає в своє розпорядження МЗС, Міністерство економіки і Міністерство у справах сім'ї. Співголова партії Зелених Анналена Бербок стане міністром закордонних справ.