Меркель висловилася про нормандський формат / Getty

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль через зрив нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, яка мала відбутися ще 11 листопада. Вона зазначила, що у переговорів у цьому форматі своя динаміка і їх потрібно проводити.

"Я просила президента Росії (Володимира Путіна-ред.), щоб, поки я перебуваю на посаді канцлера, така зустріч (у нормандському форматі - ред.) відбулася, я б дуже хотіла провести таку зустріч. На жаль, вона не відбулася", - сказала вона під час пресконференції.

Меркель додала, що зрив зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки в Німеччині і Франції з одного боку, і Росії - з іншого, будуть пояснювати по-різному.

Канцлер зазначила, що якщо під приводом обговорення підсумкового документу майбутньої зустрічі вона не буде проводитися, то досягти будь-яких результатів буде неможливо.

"У зустрічей у цьому форматі завжди своя динаміка. Тому проводити їх добре і правильно", - пояснила Меркель.

Реклама

Зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів переговори по відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками переговорів лідери домовилися актуалізувати діалог щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і почати дискусію щодо організації саміту на вищому політичному рівні.

Далі відбувся телефонна розмова Меркель, Макрона і голови РФ Путіна. Російський президент звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей по Донбасу, які були зафіксовані на Нормандських самітах. Однак у Кремлі погодилися на перезапуск переговорів у нормандському форматі і початок діалогу щодо проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що сторони домовилися обговорити організацію зустрічі глав МЗС країн нормандського формату. За його словами, зустріч повинна пройти найближчим часом.

У пресслужбі президента Франції також заявили, що в ході переговорів Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони домовилися про проведення зустрічі голів МЗС країн нормандського формату вже в найближчі два тижні.

Читайте також: