Міжнародний валютний фонд заявив про підтримку України

МВФ акцентує увагу на величезному економічному ризику, причиною якого стала військова агресія РФ по відношенню до України.
Очільниця МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що фонд готовий надати підтримку Україні на тлі вторгнення РФ.
"Я глибоко стурбована тим, що відбувається в Україні і, в першу чергу, тим, як це впливає на невинних людей. Це призводить до значного економічного ризику для регіонів і світу. Ми оцінюємо наслідки і готові підтримати наших членів у міру необхідності", - повідомляє у соціальних мережах Георгієва.
Ймовірно мова йде про другий перегляд МВФ програми Stand-By Київ, за результатами якого Україна може отримати третій транш на 700 млн.
Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення.