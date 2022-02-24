Міжнародний валютний фонд заявив про підтримку України

МВФ / Reuters

Очільниця МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що фонд готовий надати підтримку Україні на тлі вторгнення РФ.

"Я глибоко стурбована тим, що відбувається в Україні і, в першу чергу, тим, як це впливає на невинних людей. Це призводить до значного економічного ризику для регіонів і світу. Ми оцінюємо наслідки і готові підтримати наших членів у міру необхідності", - повідомляє у соціальних мережах Георгієва.

Ймовірно мова йде про другий перегляд МВФ програми Stand-By Київ, за результатами якого Україна може отримати третій транш на 700 млн.

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України воєнний стан. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів. До такого рішення вдалися через вторгнення.