Міноборони Чехії відправить до України боєприпасів на 7,6 млн євро

Чехія відправить в Україну зброю і боєприпаси на $7,6 млн / "Педагогічна преса"

Чехія продовжує підтримувати Україну в боротьбі проти окупантів РФ.

У суботу, 26 лютого, Міністерство оборони Чехії прийняло рішення по відправці боєприпасів на суму в майже 8 мільйонів євро.

"Кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети і боєприпаси на суму 7,6 мільйона євро.

Сьогодні вранці чеський уряд схвалив подальшу військову допомогу Україні, яка піддається нападу з боку Росії.

Наша допомога та підтримка тривають", - повідомляє Міноборони Чехії.

Реклама

Machine guns, submachine guns, sniper rifles, pistols and ammunition worth 7.6 million EUR.



This morning, the Czech government approved further military assistance to Ukraine, which is under attack by Russia.



Our aid and support continues.#SupportUkraine — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 26, 2022

Інші новини: