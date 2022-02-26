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Міноборони Чехії відправить до України боєприпасів на 7,6 млн євро

26 лютого 2022, 13:36

Очікується поставка зброї для української армії.

Чехія Україна
Чехія відправить в Україну зброю і боєприпаси на $7,6 млн / "Педагогічна преса"

Чехія продовжує підтримувати Україну в боротьбі проти окупантів РФ.

У суботу, 26 лютого, Міністерство оборони Чехії прийняло рішення по відправці боєприпасів на суму в майже 8 мільйонів євро.

"Кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети і боєприпаси на суму 7,6 мільйона євро.

Сьогодні вранці чеський уряд схвалив подальшу військову допомогу Україні, яка піддається нападу з боку Росії.

Наша допомога та підтримка тривають", - повідомляє Міноборони Чехії.

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