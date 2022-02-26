Міноборони Чехії відправить до України боєприпасів на 7,6 млн євро

Очікується поставка зброї для української армії.
Чехія продовжує підтримувати Україну в боротьбі проти окупантів РФ.
У суботу, 26 лютого, Міністерство оборони Чехії прийняло рішення по відправці боєприпасів на суму в майже 8 мільйонів євро.
"Кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети і боєприпаси на суму 7,6 мільйона євро.
Сьогодні вранці чеський уряд схвалив подальшу військову допомогу Україні, яка піддається нападу з боку Росії.
Наша допомога та підтримка тривають", - повідомляє Міноборони Чехії.
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Machine guns, submachine guns, sniper rifles, pistols and ammunition worth 7.6 million EUR.— Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 26, 2022
This morning, the Czech government approved further military assistance to Ukraine, which is under attack by Russia.
Our aid and support continues.#SupportUkraine
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Автор: Анна Підгорна