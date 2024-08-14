Мінус ще одна 'пташка': ЗСУ знищили російський Су-34 в Курській області

На Курщині внаслідок атаки Сили оборони України знищили ворожий Су-34.

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Сили оборони знищили російський Су-34 / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Українські війська знищили черговий російський Су-34 в Курській області.

Такою інформацією поділився Генштаб ЗСУ у своїх соцмережах.

"Сьогодні вночі на території Курської області (РФ), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - заявили в Генштабі. відео дня

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Не секрет, що під ранок 14 серпня дрони атакували аеродроми в РФ, з яких окупанти бомблять Україну. Під удар потрапили зразу дві області - Нижегородська і Воронезька.

Місцеві пабліки повідомляють "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка". За даними Повітряних сил України, з цього летовища злітають винищувачі МіГ-31 К, які можуть нести ракети "Кинджал".

"У Кулебацькому муніципальному окрузі сьогодні вранці працюють засоби ППО і радіоелектронної боротьби для придушення атаки безпілотних літальних апаратів літакового типу. На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків. За попередньою інформацією на поточний момент постраждалих немає", - заявив губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

За даними Astra, минулої ночі 35 дронів атакували і Воронезьку область. Повідомляється, що в регіоні постраждалих немає.

Удари по РФ - що відомо

Нещодавно видання Forbes повідомило, що авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську. Завдяки БПЛА Україна збила навіть кілька російських вертольотів, тоді як артилерія противника пошкодила один український ЗРК "Бук".

Російських загарбників треба затискати, ізолювати потужними ударами. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він дав рецепт, як "зламати" логістику окупантів.

Також Мусієнко дав неочікуваний сценарій використання F-16, якими ЗСУ теж завдаватимуть масштабних ударів по території ворога. Експерт зазначив, що вони будуть застосовуватися для завдання ударів по наземних об'єктах російських військ проти радіолокаційні ми ракетами HARM, осліплювати окупантів, бомбами JDAM, і не тільки.

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