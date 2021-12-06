МОЗ придбало вакцину від грипу для деяких громадян: хто отримає дозу

Україна закупила вакцини від грипу / УНІАН

У нинішньому році Україна закупила вакцину від грипу для щеплень громадян з груп ризику - до неї входять пенсіонери, військові, медики і вчителі, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

"Цього року за рахунок держбюджету закуплено понад 180 тисяч доз вакцини від грипу. Вони будуть застосовуватися для щеплень від грипу особам, які перебувають у групі ризику, включаючи медпрацівників, осіб у віці 60 років, військових і вчителів", - написав у своєму Facebook Ляшко.

За його словами, МОЗ також безкоштовно отримало 30 тисяч доз вакцини для профілактики грипу серед медичних працівників в рамках механізму PIVI (Partnership for Influenza Vaccine Introduction).

Міністр зазначив, що цього року вакцинувався від грипу пізніше звичайного, оскільки чекав надходження препарату в регіоні. Він зазначив, що укол собі і членам своєї сім'ї він зробив самостійно.

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Ляшко додав, що вакцинацію від коронавірусу можна поєднувати з щепленнями від грипу, але тільки в різних руках.

Раніше Главред писав про те, що людина може одночасно інфікуватися і грипом, і COVID-19. При цьому, симптоми можуть накластися один на одного, і це істотно погіршить ситуацію з подальшим лікуванням. Тому дуже важливо якнайшвидше звертатися до лікарні, розповіла лікар-анестезіолог КП "лікарня 2 ім. Павлусенка" Житомирської міської ради Дар'я Симчук.

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