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Світ готується до ймовірного застосування Росією ядерної зброї - Зеленський

27 травня 2022, 18:05

Шантаж Росії може призвести до збільшення кількості ядерних держав.

Світ готується до ймовірного застосування РФ ядерної зброї / president.gov.ua

Світові політики бояться того, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Вони вже активно почали до цього готуватися. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до політиків і народу Індонезії.

"Російські державні пропагандисти відкрито погрожують ядерною зброєю. Світові політики готуються можливості застосування Росією так званої тактичної ядерної зброї або хімічної, біологічної зброї", - сказав Володимир Зеленський.

Такий шантаж з боку Росії, на думку президента, може лише збільшити кількість ядерних держав.

"Якщо Росія вдається до ядерного шантажу, то різним силам у світі може здаватися логічним і для себе набути ядерну зброю. Сказати, що це небезпечно для всього світу - це нічого не сказати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Росії зробили гучну заяву, зазначивши, що РФ байдуже, скільки країн знищувати. Це висловлювання було направлено у бік НАТО, а також Фінляндії та Швеції, які заявили про свої плани вступити до Альянсу.

читайте такожЯкщо Україна буде в НАТО, Путін не ризикне завдати по ній ядерного удару – посол у ФРН

Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

У американському Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів під час контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, у такому випадку Путін зрозуміє - ядерний удар по українській державі призведе до аналогічної відповіді.

Інші новини:

війна в Україні ядерна війна Росія
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