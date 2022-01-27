Світ навиворіт - новий сезон: названа дата прем'єри

Коли вийде новий сезон Світ навиворіт? / instagram.com/komarovmir

Найкраще тревел-шоу України Світ навиворіт знову готове вражати глядача дивовижними відкриттями.

Новий сезон розкриє таємниці відразу двох країн - Еквадору, бананової республіки, "перлини Екватора", і Колумбії, батьківщини найсмачнішої кави в світі і казкових багатств, які буквально валяються під ногами.

Перша серія нового сезону програми Світ навиворіт вийде вже 5 лютого о 18:30 на каналі 1+1.

Подвійна пригода, подвійна небезпека і вдвічі більше чарівних пейзажів та незвичайних історій чекають глядачів вже через тиждень.

"Це справжня мрія для будь-якого дослідника, шукача пригод. Місце, де ще збереглися місця, здатні дуже реалістично занурити вас в атмосферу фільмів про Індіана Джонса. Країна, де найкращі і найдорожчі в світі смарагди, де купа багатств та скарбів. Колумбія - це мій новий ТОП. На дванадцятому році зйомок програми Світ навиворіт я можу сміливо сказати, що в захваті. І обіцяю поділитися емоціями з вами через екрани", - поділився своїми враженнями про новий сезон автор і ведучий тревел-шоу Світ навиворіт Дмитро Комаров.

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Не пропустіть прем'єру нового сезону тревел-шоу Світ навиворіт у суботу, 5 лютого, на каналі 1+1.

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