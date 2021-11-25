Модель Dior з "жахливими очима та похмурим обличчям" спровокувала скандал у Китаї

Скандальне фото Dior викликало море критики в Мережі / Фото scmp.com

Французький модний будинок Dior потрапив у скандал і був змушений публічно вибачитися перед китайським народом за фотографію моделі, яку багато жителів КНР вважали образливою.

Автору ж скандального знімка - фотографу Чень Мань - довелося розкаятися у своєму "невігластві" та пообіцяти більш поглиблено вивчати культуру Китаю, передає South China Morning Post.

Постер, який викликав хвилю обурення, з'явився на виставці Lady Dior в Шанхаї. На ньому зображена китаянка з незвичним для азіаток макіяжем. У неї були насичені тіні навколо очей, веснянки на щоках і легкий загар.

Модель була одягнена в традиційний жіночий наряд - ханьфу, а в руках тримала сумку Lady Dior. Два пальці лівої руки моделі прикрашають аксесуари у вигляді довгих нігтів.

Фото scmp.com

Фотографія спочатку викликала негативну реакцію в мережі. Користувачі писали, що знімок "уособлює західні стереотипи про азіатів і принижує гідність китайців". Незабаром до народу приєдналися і китайські ЗМІ. Вони писали, що великі очі та світла шкіра вважаються ідеальними рисами місцевих красунь, проте на знімку зобразили модель "з опухлими повіками", що ображає культуру країни.

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"Дівчина на знімку Dior має похмуре обличчя і зловісні очі. Впродовж багатьох років на заході азіатських жінок демонстрували з маленькими очима і веснянками. Фотограф підіграє брендам і естетичним смакам західного світу", - писало видання ChinaDaily.

У Dior оперативно заявили, що фотографія насамперед була витвором мистецтва, а не комерційною рекламою. Після критики в Інтернеті бренд видалив фотографію моделі.

"Ми видалили цю роботу одразу після появи критики в Інтернеті. Ми високо цінуємо думку людей, поважаємо почуття китайців і суворо дотримуємося китайських законів і постанов, ми будемо сприяти відповідним відомствам в оцінці всіх [наших] публічно виставлених робіт", – заявили представники модного Дому.

41-річна фотограф Чень Мань, яка народилася і виросла в Китаї, також визнала свої помилки.

"Я буду вивчати історію рідного краю, відвідуватиму важливіші заходи й покращуватиму власну ідеологію... Я буду прагнути розповідати про Китай через свої творіння. Я звинувачую себе у своїй незрілості й невігластві", - написала фотограф в соцмережах.

До слова, це не перший випадок, коли реклама модних брендів в Китаї викликає невдоволення місцевих жителів. У 2019 році Dolce & Gabbana розмістили відео, в якому китайська модель намагається з'їсти піцу паличками для їжі. Проморолик в КНР був сприйнятий як образа. Він досі впливає на продажі бренду в Китаї.

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