Moderna розробляє єдину вакцину від грипу та COVID-19: коли вона з’явиться

Компанія Moderna збирається випустити єдину вакцину від грипу та COVID-19 / УНИАН

У компанії Moderna заявили, що можуть випустити комбіновану вакцину, яка захищатиме одночасно від коронавірусу і грипу.

Відповідну заяву зробив головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель, пише ilsole24ore. Він сказав про це на круглому столі у межах Davos Agenda, який був організований Всесвітнім економічним форумом.

Така вакцина може з’явитися у 2023 році. Зараз її розробка перебуває на стадії експериментальних випробувань.

"Ми перебуваємо на стадії експериментальних випробувань, і за найкращим сценарієм ми могли б поширити унікальну вакцину проти коронавірусу і грипу восени 2023 року", – розповів Бансель.

Раніше повідомлялося, що компанія Pfizer працює над створенням вакцини від Омікрона. За словами генерального директора Pfizer Альберта Бурли, вакцина буде готова до весни 2022 року.

Нагадаємо, Україна запровадила бустерну дозу вакцини від коронавірусу для усіх громадян, які отримали перші дві дози COVID-вакцини. Відповідний наказ підписав голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Вас також може зацікавити: