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Потужне бомбардування і ракетні удари: астролог назвала найнебезпечніші міста - гороскоп для України

27 червня 2022, 17:06

За словами астролога, очікується дуже важкий тиждень для України.

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Гороскоп для України / pixabay

Війна в Україні йдквже п'ятий місяць та окупанти продовжують руйнувати нашу країну. Астролог Ангеліна Вакуліна попередили українців про непростий період найближчим часом.

Як зазначає астролог в Instagram, практично всю Україну чекають найсильніші удари і прильоти.

"Вся Україна буде в прильотах! Спровоковано це новим статусом ЄС", - зазначає астролог.

Вакуліна зазначає, що на сході України війна не припиниться раніше грудня 2022 року, і радить покинути тимчасово територію бойових дій.

Гороскоп для України

Як каже астролог, Київ і Київська область до початку липня у великій небезпеці.

"До кінця місяця і початку липня місто в 100% бойовій готовності. Можна припустити, що нападники можуть спробувати заволодіти тим, що місто охороняється. Київ відстоїть, зараз дуже оперативно коригують плани! Найближчі 3 дні дуже небезпечно", - говорить астролог.

Найнебезпечніші місця в Київській області:

  • Бровари
  • Біла Церква
  • Васильків
  • Фастів і найближчі населені пункти

"Будуть точкові ракетні прильоти", - додала вона.

В Харкові та Дніпрі очікується дуже важкий період.

"Будуть ракети, до початку липня так точно. З Харкова варто їхати. Відсоток небезпеки, як у Маріуполі", - говорить астролог у своєму прогнозі.

В Одесі варто очікувати більший провокацій і нового бомбардування.

В Івано-Франківську буде неспокійно. За словами Ангеліни, будуть і прильоти і провокації.

В Житомирі очікується дуже важка ситуація.

"Вірогідні наступи і ракетні удари. Велика небезпека з боку Овруча. Війська (не білоруси) будуть пробувати йти в наступ", - зазначає астролог.

В Чернігів "буде жесть".

"Ракетні обстріли. Дуже-дуже палаючий період", - додала астролог.

Астролог додала, що "очікується дуже важкий тиждень для України".

Коли закінчиться війна

Астролог Влад Росс зазначає, що червень-2022 обіцяє бути більш-менш спокійним і доброзичливим місяцем, без особливих напружених аспектів і рутини, проте є і заборони, який порушувати не варто.

При цьому астролог попередив, що варто очікувати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться.

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