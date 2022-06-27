Потужне бомбардування і ракетні удари: астролог назвала найнебезпечніші міста - гороскоп для України

За словами астролога, очікується дуже важкий тиждень для України.
Війна в Україні йдквже п'ятий місяць та окупанти продовжують руйнувати нашу країну. Астролог Ангеліна Вакуліна попередили українців про непростий період найближчим часом.
Як зазначає астролог в Instagram, практично всю Україну чекають найсильніші удари і прильоти.
"Вся Україна буде в прильотах! Спровоковано це новим статусом ЄС", - зазначає астролог.
Вакуліна зазначає, що на сході України війна не припиниться раніше грудня 2022 року, і радить покинути тимчасово територію бойових дій.
Гороскоп для України
Як каже астролог, Київ і Київська область до початку липня у великій небезпеці.
"До кінця місяця і початку липня місто в 100% бойовій готовності. Можна припустити, що нападники можуть спробувати заволодіти тим, що місто охороняється. Київ відстоїть, зараз дуже оперативно коригують плани! Найближчі 3 дні дуже небезпечно", - говорить астролог.
Найнебезпечніші місця в Київській області:
- Бровари
- Біла Церква
- Васильків
- Фастів і найближчі населені пункти
"Будуть точкові ракетні прильоти", - додала вона.
В Харкові та Дніпрі очікується дуже важкий період.
"Будуть ракети, до початку липня так точно. З Харкова варто їхати. Відсоток небезпеки, як у Маріуполі", - говорить астролог у своєму прогнозі.
В Одесі варто очікувати більший провокацій і нового бомбардування.
В Івано-Франківську буде неспокійно. За словами Ангеліни, будуть і прильоти і провокації.
В Житомирі очікується дуже важка ситуація.
"Вірогідні наступи і ракетні удари. Велика небезпека з боку Овруча. Війська (не білоруси) будуть пробувати йти в наступ", - зазначає астролог.
В Чернігів "буде жесть".
"Ракетні обстріли. Дуже-дуже палаючий період", - додала астролог.
Астролог додала, що "очікується дуже важкий тиждень для України".
Коли закінчиться війна
Астролог Влад Росс зазначає, що червень-2022 обіцяє бути більш-менш спокійним і доброзичливим місяцем, без особливих напружених аспектів і рутини, проте є і заборони, який порушувати не варто.
При цьому астролог попередив, що варто очікувати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться.
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