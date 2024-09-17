Може спрацювати: в США вперше прокоментували план миру Зеленського

В США працюватимуть з іншими країнами над тим, щоб досягти певного прогресу.

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В Штатах успішно ознайомилися з планом миру Зеленського / коллаж Главред, фото УНИАН

З планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни вже ознайомились Сполучені Штати Америки. Таку заяву у вівторок під час пресконференції, присвяченій початку нової 79 Генеральної Асамблеї ООН, зробила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", - заявила американська посолка.

Що таке Генеральна Асамблея ООН? Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія. відео дня

За словами представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. За її словами, це те, над чим президент США Джо Байден "старанно працював" понад два роки, маючи справу з ситуацією в Україні. А також протягом останнього року щодо ситуації в Газі.

"Тому, сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу в цьому", - запевнила вона.

План перемоги Зеленського - що відомо

Нагадаємо, що напередодні Зеленський назвав, хто перший побачить план перемоги України. За словами президента, він готовий поділитися мирним планом з американськими лідерами.

Повідомляється, що Зеленський виступить на Генасамблеї ООН. Президент України буде наполягати на необхідності надати дозвіл на удари далекобійними ракетами по території РФ, а також особисто представить план миру.

Своєю чергою в ОП розповіли про реальний "план перемоги". В Офісі президента називають фейком інформацію про нібито готовність України погодитися на режим припинення вогню.

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