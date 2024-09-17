Може спрацювати: в США вперше прокоментували план миру Зеленського

З планом президента Володимира Зеленського щодо закінчення війни вже ознайомились Сполучені Штати Америки. Таку заяву у вівторок під час пресконференції, присвяченій початку нової 79 Генеральної Асамблеї ООН, зробила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
"Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут", - заявила американська посолка.
Що таке Генеральна Асамблея ООН?
Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.
За словами представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. За її словами, це те, над чим президент США Джо Байден "старанно працював" понад два роки, маючи справу з ситуацією в Україні. А також протягом останнього року щодо ситуації в Газі.
"Тому, сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу в цьому", - запевнила вона.
План перемоги Зеленського - що відомо
Нагадаємо, що напередодні Зеленський назвав, хто перший побачить план перемоги України. За словами президента, він готовий поділитися мирним планом з американськими лідерами.
Повідомляється, що Зеленський виступить на Генасамблеї ООН. Президент України буде наполягати на необхідності надати дозвіл на удари далекобійними ракетами по території РФ, а також особисто представить план миру.
Своєю чергою в ОП розповіли про реальний "план перемоги". В Офісі президента називають фейком інформацію про нібито готовність України погодитися на режим припинення вогню.
Інші новини про кінець війни:
- Інші варіанти - програшні: як має закінчитись війна в Україні - Рустамзаде
- Шольц зробив дивну заяву на тлі чуток про скандальний "план заморозки війни"
- Завершення війни у 2025 році: Захід обговорює можливість переговорів з Москвою
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред