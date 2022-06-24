Чи можна консервувати з йодованою сіллю: як це вплине на смак овочів

Чи можна консервувати з йодованою сіллю/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Літо у розпалі, й господині уже активно перебирають у голові, як і що вони консервуватимуть на зиму. Та оскільки найбільший український виробник солі "Артемсіль" тимчасово зупинив роботу через війну, у багатьох виникають побоювання, чи вдасться у потрібний момент знайти цей необхідний для консервування продукт.

Тому знову стало актуальним питання, як під час консервування на зиму замінити звичайну сіль і чи підійде для цього, приміром, йодована.

Раніше побутувала думка, що йодовану сіль ні в якому разі не можна застосовувати для консервування. І не дарма. Адже спочатку для того, щоб наситити сіль йодом, використовували йодид калію.

Проте ця речовина буле нестійкою, під час кулінарної обробки і зберігання вона швидко випаровувалася. Тому овочі, які консервували з такою сіллю, з часом змінювали свій смак і колір. Вони втрачали форму, могли стати гіркими чи почати бродити. Консервовані таким чином продукти не можна було довго зберігати. Саме з того часу господині собі затямили, що йодована сіль для заготівель на зиму абсолютно не годиться.

Проте зараз це правило по суті вже не актуальне. У наш час для насичення солі йодом використовується вже інша речовина – йодат калію. Якщо використовувати сучасну йодовану сіль для консервації, продукт, який ви хочете зберегти на зиму, не втратить свого смаку, кольору чи консистенції. Тому йодовану сіль можна спокійно застосовувати на рівні зі звичайною.

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