Чи можна повністю відмовитися від хліба - відповідь лікаря / УНІАН

Якщо виключити повністю з раціону хліб, то в організмі людини відбудуться зміни. Про це дієтолог і ендокринолог Олена Барредо розповіла в коментарі РИА Новости.

"Хліб - це швидкий вуглевод, який негативно впливає на вуглеводний обмін і викликає інсулінорезистентність. При відмові від хліба у людини зменшиться інсулін, глюкоза і нормалізується вуглеводний і ліпідний обмін. Також знизяться тригліцериди і погані фракції холестерину. У кишечнику сповільниться зростання патогенних бактерій і грибів, що дасть зростання співдружній мікробіоті", — заявила співрозмовник агентства.

Барредо також зазначила, що найкориснішим вважається цільнозерновий хліб з висівками і клітковиною, оскільки він буде самим нейтральним з усіх видів хліба, які підвищують інсулін і глюкозу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент Асоціації дієтологів України Олег Швець назвав приховану загрозу хліба. Експерт зазначив, що хліб є одним з основних джерел солі в раціоні людини, а українці їдять його без міри.

Також Експерт з харчування і вчений-дієтолог Марія Сітелль розвіяла 5 міфів про білий хліб. Вона підкреслила, що в суспільстві існує помилкова думка, що білий хліб робить більший вплив на здоров'я, ніж чорний.



