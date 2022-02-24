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"Ми не пристанемо на те, що Росія захопить Україну " - генсек НАТО

24 лютого 2022, 14:27

Агресію проти України засудили всі країни-учасники.

Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Reuters

Країни члени Північноатлантичного альянсу об'єдналися в підтримці України проти російської агресії.

Про це заявив секретар НАТО Єнс Столтенберг на терміновій прес-конференції в четвер, 24 лютого.

Генсек НАТО зазначив, що Росія заплатить велику ціну за вторгнення на територію України. Країни Європейського Союзу і США вживають ряд жорстких заходів і санкцій, щоб зупинити країну-агресора.

"НАТО підтримує Україну, ми підкреслюємо, що Російська Федерація заплатить високу ціну за вторгнення в Україну. І ЄС і США накладають серйозні санкції і ми будемо слідувати цьому шляху. Всі члени НАТО підтримували Україну. Я повинен визнати, що ми всі повинні стати зараз проти російського вторгнення. Ми хочемо, щоб ви почули, що ніколи ми не пристанемо на те, що Росія захопить Україну", - зазначив Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Також ми писали, що вранці, 24 лютого в результаті напади Росії загинули 12 осіб – військові та цивільні.

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НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг
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