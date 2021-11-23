На березі Чорного моря виявили перевернутий човен із тілами рибалок

У Чорному морі перекинувся човен / УНІАН

У понеділок, 22 листопада, у Чорному морі перекинувся човен з людьми. Внаслідок трагедії дві людини загинули, а ще одна зникла безвісти, повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області

Інцидент трапився в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань. Перевернутий алюмінієвий човен виявив місцевий рибалка близько 08: 53 і подзвонив рятувальникам.

Вони прибули на місце, де за допомогою гумового човна AQUASTAR-400 дісталися до місця трагедії. Там вони виявили тіла двох загиблих чоловіків - 1949 і 1961 років народження. Тіла транспортували на берег.

За словами очевидця, в човні знаходилися 3 людини. Тому рятувальники продовжили пошуки третього чоловіка 1967 року народження - його досі шукають.

Раніше Главред писав про те, що вночі 3 липня в Чорному морі поблизу Тендерівської коси терпіло лихо українське риболовецьке судно. Однак кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS", хоча росЗМІ відзвітували, що кораблі прикордонної служби РФ висунулися на допомогу.

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