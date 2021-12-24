На Чернігівщині завідувач хірургічним відділенням збив людину та втік

Поліція застала винуватця аварії вдома, у нього були ознаки сп'яніння, але здавати аналізи відмовився.
У селі Куликівка на Чернігівщині стався кричущий випадок - завідувач хірургічним відділенням місцевої лікарні напередодні, як тільки смеркалося, збив людину і залишив без допомоги.
Водія автомобіля поліцейським вдалося знайти оперативно, всього протягом години, йдеться в сюжеті ТСН.
На місці залишаються частини авто і велосипед загиблої жінки.
Як стало відомо журналістам, затримати винуватця загибелі людини вдалося завдяки випадковому свідку, який побачив, як на узбіччі чоловік, щось розглядає, а потім повертається в свій автомобіль і їде. Свідок на місці, де зупинялася машина, виявив загиблу і повідомив про ситуацію.
Поліція застала винуватця аварії вдома, у нього були ознаки сп'яніння, але здавати аналізи відмовився. Зараз він перебуває в лікарні Чернігова, бо начебто після ДТП йому стало погано.
Відомо, що лікарі і загибла проживали в одному будинку і очевидно були знайомі.
Раніше ми писали про те, що ввечері 22 грудня у Дніпрі сталася ДТП з постраждалими-автомобіль Subaru протаранив інший транспортний засіб і збив людей, що переходили дорогу по пішохідному переходу.
Аварія сталася на вулиці Панікахи навпроти торгового центру Terra. Водій Subaru поїхав на" червоне " світло.
Читайте також:
- Масштабна ДТП у Луцьку: лікарі борються за життя жінки, а її син почав заїкатися
- "Врізався і зник": дружина відомого українського ведучого потрапила в ДТП
- Збив на переході і 20 метрів віз тіло на капоті: під Одесою сталася смертельна ДТП
- "Матиме те, що заслужив": мати підлітка, який влаштував ДТП у Луцьку не хоче наймати адвокатів