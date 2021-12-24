На Чернігівщині завідувач хірургічним відділенням збив людину та втік

На Чернігівщині сталася смертельна аварія / Фото ua.depositphotos.com

У селі Куликівка на Чернігівщині стався кричущий випадок - завідувач хірургічним відділенням місцевої лікарні напередодні, як тільки смеркалося, збив людину і залишив без допомоги.

Водія автомобіля поліцейським вдалося знайти оперативно, всього протягом години, йдеться в сюжеті ТСН.

На місці залишаються частини авто і велосипед загиблої жінки.

Як стало відомо журналістам, затримати винуватця загибелі людини вдалося завдяки випадковому свідку, який побачив, як на узбіччі чоловік, щось розглядає, а потім повертається в свій автомобіль і їде. Свідок на місці, де зупинялася машина, виявив загиблу і повідомив про ситуацію.

Поліція застала винуватця аварії вдома, у нього були ознаки сп'яніння, але здавати аналізи відмовився. Зараз він перебуває в лікарні Чернігова, бо начебто після ДТП йому стало погано.

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Відомо, що лікарі і загибла проживали в одному будинку і очевидно були знайомі.

Раніше ми писали про те, що ввечері 22 грудня у Дніпрі сталася ДТП з постраждалими-автомобіль Subaru протаранив інший транспортний засіб і збив людей, що переходили дорогу по пішохідному переходу.

Аварія сталася на вулиці Панікахи навпроти торгового центру Terra. Водій Subaru поїхав на" червоне " світло.

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