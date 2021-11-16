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На Донбасі бойовики обстріляли Мар'їнку: під вогонь потрапив житловий будинок

16 листопада 2021, 21:44

У штабі ООС зазначили, що 16 листопада обстріл Мар'їнки вівся в період з 07:50 до 08:20. Бойовики випустили по населеному пункту 13 мін калібру 82 мм.

Донбас
Бойовики обстріляли Мар'їнку на Донбасі / УНІАН

Вранці 16 листопада проросійські бойовики обстріляли з мінометів населений пункт Мар'їнка Донецької області. Зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, йдеться у повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

У штабі ООС зазначили, що 16 листопада обстріл Мар'їнки вівся у період з 07:50 до 08:20. Бойовики випустили по населеному пункту 13 мін калібру 82 мм.

Зазначається, що вогонь вівся з боку населеного пункту Трудівське. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилеглу територію.

"Відстань зони влучень від фактичної лінії розмежування сторін становить близько 600 метрів, що свідчить про навмисний обстріл збройними формуваннями РФ житлової забудови", - підкреслили в ООС.

Військові додали, що інтенсивність обстрілів населених пунктів на Донбасі останнім часом зросла. Так, у вересні бойовики 7 разів відкривали вогонь по домівках мирних жителів, у жовтні - 9, з початку листопада - 8.

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Застосування ЗСУ безпілотника Bayraktar на Донбасі

Волонтер Роман Доник 26 жовтня заявив, що ЗСУ застосували куплений у Туреччини бепілотник Bayraktar в ході військового протистояння на Донбасі. Українські війська відповіли на дії російських незаконних збройних формувань "ДНР", які обстріляли позиції ООС в районі Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

У штабі ООС підтвердили факт застосування Bayraktar на Донбасі. Українські військові пояснили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 здійснили обстріл позицій ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали двоє українських військових, один з них загинув. Головнокомандувач Залужний віддав наказ застосувати Bayraktar.

Франція і Німеччина оголосили про те, що вони стурбовані ситуацією на Донбасі і застосуванням армією України БПЛА Bayraktar. Вони закликали сторони до деескалації конфлікту і заявили про продовження роботи в нормандському форматі.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв заявив, що безпілотники Bayraktar знаходяться не тільки на Донбасі, але і в північних і південних областях України. Військові готові застосовувати БПЛА в будь-який час доби і за будь-яких умов.

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