На курортах Прикарпаття посилюють карантинні обмеження

Комісія доручила розмістити на сайтах курортів інформацію щодо впровадження додаткових обмежувальних заходів.
Регіональна комісія ТЕБ та НС посилює карантинні обмеження в Івано-Франківській області. Згідно з рішенням комісії, на курорти відтепер пускатимуть тільки COVID-безпечних відпочиваючих, пише місцеве видання Kurs.на .
Комісія ТЕБ і НС зобов'язала керівників курортних і рекреаційних комплексів не приймати відвідувачів без:
- зелених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу;
- негативного результату тестування на COVID-19, який проведено не більше ніж за 72 години;
- довідки про одужання від коронавірусу.
Комісія доручила розмістити на сайтах курортів інформацію про запровадження додаткових обмежувальних заходів.
Крім того, правоохоронцям і Держспоживслужбі дали завдання посилити контроль за дотриманням карантину на території Івано-Франківської області.
На території Івано-Франківської області розташований популярний гірськолижний курорт Буковель.
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Карантин в Україні
Нагадаємо, в Україні є ймовірність розширення "червоної" зони карантину. На сьогоднішній день мова йде про три регіони. У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільська області.
Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.
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