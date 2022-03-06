На Луганщині розпочалася примусова паспортизація населення / facebook.com/denisovaombudsman

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова розповіла, що в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення.

"Для створення картинки сприйняття агресора громадянами України на фейковому російському телебаченні, окупант починає примусову паспортизацію мирного населення у селищах Новоайдар, Станиця-Луганська, Муратово", - заявила Денисова.

За її словами, російські окупанти вриваються у домівки місцевих жителів, змушують отримувати так званий паспорт незаконного формування ЛНР, а потім подавати заявку на паспорт РФ. Паспорта громадян України бойовики ЛНР знищують на очах людей. Їх залякують, тиснуть психологічно і навіть погрожують розправою.

Також Людмила Денисова зазначає - своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Факт примусової паспортизації населення під погрозами їх життю, на думку Денисової, повиннен бути врахований кримінальним судом в Гаазі у розгляді справи про геноцид українського народу.

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