УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

На Луганщині розпочалася примусова паспортизація населення

6 березня 2022, 12:36

У людей відбирають українські паспорти та змушують писати заявки на отримання документа РФ.

false
На Луганщині розпочалася примусова паспортизація населення / facebook.com/denisovaombudsman

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова розповіла, що в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення.

"Для створення картинки сприйняття агресора громадянами України на фейковому російському телебаченні, окупант починає примусову паспортизацію мирного населення у селищах Новоайдар, Станиця-Луганська, Муратово", - заявила Денисова.

За її словами, російські окупанти вриваються у домівки місцевих жителів, змушують отримувати так званий паспорт незаконного формування ЛНР, а потім подавати заявку на паспорт РФ. Паспорта громадян України бойовики ЛНР знищують на очах людей. Їх залякують, тиснуть психологічно і навіть погрожують розправою.

Також Людмила Денисова зазначає - своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Факт примусової паспортизації населення під погрозами їх життю, на думку Денисової, повиннен бути врахований кримінальним судом в Гаазі у розгляді справи про геноцид українського народу.

Інші новини:

viber
війна в Україні вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення новини України війна Росії та України
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Російський олігарх родом з України був знайдений повішеним у Британії - ЗМІРосійський олігарх родом з України був знайдений повішеним у Британії - ЗМІ Українські війська взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФУкраїнські війська взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФ Президент Казахстану терміново подзвонив Путіну через війну в УкраїніПрезидент Казахстану терміново подзвонив Путіну через війну в Україні Коли закінчиться війна: астрологи назвали дату повного відновлення УкраїниКоли закінчиться війна: астрологи назвали дату повного відновлення України Полонені російські офіцери заявили, що ЗСУ воюють як звіріПолонені російські офіцери заявили, що ЗСУ воюють як звірі

Останні новини

15:05

Путін боїться за свою шкуру

14:56

"Путін не доб'ється успіху в Україні": керівниця МЗС Британії розповіла, чого чекає від війни

14:25

Ворог намагається просунутися до Миколаєва і Дніпра, ЗСУ його відтісняють – АрестовичВідео

14:22

"Зелений коридор" для Маріуполя розстріляли окупанти, евакуація зірвана - АзовВідео

14:20

"Похоронки російським матерям як пам'ятка: не лізьте - вб'ємо": Данилов виступив із заявою

Реклама
14:15

Україна має швидко переходити до економіки воєнного стану - Шмигаль

13:43

На Харківщині знищено ворожий штурмовик Су-25

13:29

Блінкен розповів, як пройшли переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

13:19

Укрзалізниця виготовила із рейок майже 4 тисячі протитанкових їжаків

13:08

"Жорстоко і цинічно. Це не імпровізація " - Зеленський про напад Росії

12:56

Росіяни готуються бомбити Одесу - Зеленський

12:55

3-річному хлопчику відірвало ногу: наслідки бомбардування Коростеня на ЖитомирщиніФото

12:50

Якщо промовчите, заплатите бідністю за війну: Зеленський звернувся до росіян

12:36

На Луганщині розпочалася примусова паспортизація населення

12:32

"Не лізьте – вб’ємо!": Данілов попередив окупантів про наслідки другої хвилі атак в Україні

12:31

У Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки області

12:23

"Це просто, якщо є воля": Зеленський заявив, що Україні потрібні літаки, щоби закрити небоВідео

12:05

Росіяни розстрілюють мирних жителів, які тікають з Ірпеня: загинула ціла сім'яФотоВідео

11:58

Зрадники України отримали по заслугах - ЗСУ розбили групу військових, які перейшли на сторну РФ в 2014

11:55

"Орки лізуть знову": окупанти атакують танками Миколаїв

Реклама
11:37

Знецінення рубля, дефіцит продуктів і безробіття: яку ціну заплатять росіяни за війну з Україною

11:23

"Тиск на персонал АЕС" - Запорізька АЕС залишається під контролем окупантів

11:10

М'ясо з Білорусі, молочка з Грузії - як РФ намагається врятуватися від дефіциту продовольчих товарів

11:08

Начальник Генштабу Білорусі подав у відставку, Міноборони РБ спростовує

10:51

З Маріуполя сьогодні евакуйовуватимуть місцевих мешканців

10:33

"Це терористи, а не армія": Ляшко розповів, що окупанти вивели з ладу 34 лікарні

10:32

СБУ ліквідували диверсійні групи в 5 областях України

10:26

Дута непереможність РосіїПогляд

10:15

"Ворог згине від своєї ж зброї": Резніков розповів про деморалізацію військових РФ

10:09

Окупанти нещадно обстрілюють Бучу, вбивають навіть дітейВідео

10:05

"Як тортури мирного населення" - Веніславський про гуманітарну катастрофу у Волновасі та Маріуполі

09:52

Під Харковом були виявлені машини Росгвардії, які кинули окупанти

09:47

Біля Одеси війська РФ перегруповуються і готуються наступати – Одеська ОВАВідео

09:45

Перев'язали і знову в бій - окупанти використовують людей як "гарматне м'ясо"

09:23

Ракетний удар по Житомирщині: 40 будинків зруйновані, є жертвиФото

09:23

Все усіяно трупами: втрати Росії в Україні перевищили 11 тисяч солдатів та тисячі одиниць техніки

09:11

До тероборони вступили 100 тисяч українців від початку нападу РФ

09:07

В РНБО створили сайт для росіян з пошуку полонених

08:41

Внутрішня ситуація в Білорусі не повинна дозволити Лукашенку вступити в цю війну - МВС

08:33

США і Польща обговорюють передачу Україні винищувачів – CNN

Реклама
08:32

Ситуація складна: Луганщину обстрілюють, частина міст під контролем окупантів

08:21

У Росії немає ресурсу займати українські міста - глава Миколаївщини

07:47

Путін почав війну проти всього Заходу: чи здатна Росія завдати ядерного ударуПогляд

07:44

Ворог несе великі втрати, збито 88 літаків і гелікоптерів окупантів - Генштаб

07:35

Держдеп закликав громадян США негайно виїхати з Росії

07:31

Дмитро Комаров звернувся до військових ЗСУ та їх родин: "Ви - сила; ваші чоловіки та батьки - герої"Відео

07:17

"Вже не поміщаються": в Україні з'являться табори для полонених з дотриманням міжнародного права

07:11

"Люблю тебе, український солдате": військовий поділився зворушливою історією порятунку дитини

06:58

Режим Путіна може впасти упродовж року - Bloomberg

06:37

Окупанти під Сумами розстріляли цивільний автомобіль і не пускали до нього медиків: є загиблий

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти