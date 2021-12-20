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На порталі " Дія " з'явилися нові сертифікати: яким чином їх згенерувати

20 грудня 2021, 20:14

Розробники нагадали, що covid-сертифікати з порталу" Дія " можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.

Додаток Дія
Додаток Дія-з'явилися нові сертифікати / УНІАН

У Дії з'явилася можливість згенерувати три нових сертифіката. Також була оприлюднена докладна інструкція, яким чином їх отримати, повідомляє Telegram-канал докладання

Зазначається, що на порталі "Дія" тепер можна згенерувати сертифікати:

  • про негативний ПЛР-тест;
  • про одужання від коронавірусу;
  • для дітей віком від 12 років.

Щоб отримати один з цих covid-сертифікатів на порталі "Дія" потрібно:

  • авторизуватися будь-яким зручним способом;
  • натиснути "послуги" - "Здоров'я" - "covid-сертифікати";
  • вибрати потрібний тип сертифіката;
  • поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.

Розробники нагадали, що covid-сертифікати з порталу" Дія " можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.

Раніше Главред писав про те, що вакциновані від коронавірусу українці, які не мають додатка" Дія " або банківських карток, зможуть отримати обіцяну від держави тисячу гривень трохи пізніше. Кошти їм почнуть виплачувати з другого кварталу або з другого півріччя 2022 року.

На той час у державі має з'явитися механізм отримання грошей без додатка "Дія". Про це заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу сьогодні, 20 грудня.

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