На порталі " Дія " з'явилися нові сертифікати: яким чином їх згенерувати

Розробники нагадали, що covid-сертифікати з порталу" Дія " можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.
У Дії з'явилася можливість згенерувати три нових сертифіката. Також була оприлюднена докладна інструкція, яким чином їх отримати, повідомляє Telegram-канал докладання
Зазначається, що на порталі "Дія" тепер можна згенерувати сертифікати:
- про негативний ПЛР-тест;
- про одужання від коронавірусу;
- для дітей віком від 12 років.
Щоб отримати один з цих covid-сертифікатів на порталі "Дія" потрібно:
- авторизуватися будь-яким зручним способом;
- натиснути "послуги" - "Здоров'я" - "covid-сертифікати";
- вибрати потрібний тип сертифіката;
- поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних.
Розробники нагадали, що covid-сертифікати з порталу" Дія " можна роздрукувати або зберегти на гаджет у форматі PDF.
Раніше Главред писав про те, що вакциновані від коронавірусу українці, які не мають додатка" Дія " або банківських карток, зможуть отримати обіцяну від держави тисячу гривень трохи пізніше. Кошти їм почнуть виплачувати з другого кварталу або з другого півріччя 2022 року.
На той час у державі має з'явитися механізм отримання грошей без додатка "Дія". Про це заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма під час брифінгу сьогодні, 20 грудня.
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