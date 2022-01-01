На Рівненщині чоловік втік з-під домашнього арешту та побив поліцейських

У Рівненській області з-під домашнього арешту втік чоловік / Нацполіція

У Рівненській області в Костополі чоловік втік з-під цілодобового домашнього арешту, напав на поліцейських і розбив машину правоохоронців, повідомляє поліція Рівненської області.

"До поліції близько 05:15 повідомив 24-річний житель Костополя, що невідомий чоловік поблизу однієї з багатоповерхівок міста розбив лампу в під'їзді і з молотком в руках погрожує перехожим", - йдеться в повідомленні.

Прибулі на місце правоохоронці з'ясували, що нападником виявився 33-річний місцевий житель, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом за побиття поліцейського. Під час затримання чоловік ногами розбив заднє бокове скло службового автомобіля, зірвав жетон і нагрудну камеру з одного з патрульних.

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За даним фактом розпочато досудове розслідування. Вирішується питання щодо заміни запобіжного заходу на більш жорсткий - утримання під вартою.

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