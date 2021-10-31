На себе не схожий: Алек Болдвін вперше прокоментував загибель Українки на зйомках фільму

Болдвін виглядає спустошеним і спілкувався з журналістами хрипким голосом / скріншот

Голлівудський актор Алек Болдвін заявив, що вони з українкою Галиною Гатчинс були друзями. За його словами, вони були "згуртованою командою", яка разом знімала фільми, "а потім сталася ця жахлива подія".

Цей коментар Болдвін став першим публічним після того, як він випадково на знімальному майданчику в Санта-Фе застрелив українку та поранив режисера. Після трагедії представники ЗМІ буквально переслідують знаменитість, і, зрештою, він не витримав і сам вийшов до натовпу.

Як видно на записі, Алек Болдвін помітно змарнів, у нього мішки під очима і розгублений вигляд. Він зазначив, що поліція заборонила йому обговорювати з журналістами хід слідства. Прокурори поки не пред'явили нікому звинувачень, але не виключають цього в майбутньому.

"Йде активне розслідування: адже загинула жінка, вона була моїм другом. У день, коли я приїхав до Санта-Фе, щоб приступити до зйомок, я запросив Галину на вечерю разом з режисером Джоелем. Ми були дуже, дуже добре налаштованою командою, знімали разом фільм, а потім сталося жахливе". – згадує актор.

Також він розповів, що зустрічався з її чоловіком Метью і 9-річним сином. Схарактеризувати цю зустріч актор не зміг. За його словами, вони пригнічені та шоковані. Чоловік убитий горем. "Але ми перебуваємо в постійному контакті, тому що ми переживаємо за цю сім'ю", – зауважив Болдвін.

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Болдвін зазначив, що подібні події на знімальному майданчику вкрай рідкісні - "одна на трильйон". Разом з тим він виступив за те, щоб у майбутньому обмежити застосування на зйомках справжньої, а не бутафорської зброї.

Розслідування у справі триває. На цей час поліція встановила, що Галина Хатчінс була вбита з пістолета, який Болдвіну передав помічник режисера Девід Холлс, сказавши, що він "холодний", тобто безпечний у використанні. Постріл стався, коли Алек вчився діставати зброю з кобури.

Незабаром після того, як сталася стрілянина, Болдвін повідомив у соцмережі:

"Немає слів, щоб передати мій шок і смуток з приводу трагічної події, яка забрала життя Галини Гатчінс, дружини, матері та нашої прекрасної колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія".

За словами прокурора Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс, кримінальні звинувачення у зв'язку з вбивством Галини Гатчінс все ще можуть пред'явлені.