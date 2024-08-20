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Удар РФ по промисловому обʼєкту Тернополя: у повітрі - різкий стрибок хлору

Даяна Швець
20 серпня 2024, 15:31
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20 серпня під час повітряної тривоги на Тернопільщині армія РФ завдала удару по промисловому об’єкту, тепер в повітрі перевищення вмісту хлору в 4-10 разів.
Тернополь пожар
На Тернопільщині після атаки РФ - перевищення вмісту хлору / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Під час нічної атаки російські окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Тернопільській області, в цьому місці спалахнула пожежа.

За інформацією представників Тернопільської ОВА, окупанти влучили в одну із ємностей, де зберігалися пально-мастильні матеріали. Тепер зафіксовано від 4 до 10 разів перевищення вмісту хлору в повітрі.

Цю інформацію підтвердила головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук під час брифінгу в ОВА.

відео дня

Вона пояснила, що повітряні маси рухалися в напрямку Теребовлі та Козови.

"При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість, застосовувати рекуператор. Вікна і двері завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є у атмосферному повітрі, зв'язувався з водою і не потрапляв у приміщення. Також закликають обмежити перебування на водних об'єктах".

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе

  1. Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
  2. Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
  3. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала процес гасіння пожежі, що виникла на одному з промислових об’єктів у Тернополі після нічного російського удару.

"До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, два пожежні потяги. Наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація", – йдеться в повідомленні.

  • На Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті
    На Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті Фото: https://t.me/dsns_telegram
  • На Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті
    На Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті Фото: https://t.me/dsns_telegram
  • На Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті
    На Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті Фото: https://t.me/dsns_telegram
  • На Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті
    На Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті Фото: https://t.me/dsns_telegram

В області вже скликали комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також батькам рекомендується забирати дітей з дитсадків і залишати вдома до особливих рекомендацій. Важливо, щоб діти перебували у приміщеннях закладів, а не на вулиці.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Російські окупанти у ніч на вівторок, 20 серпня, масовано атакувала Україну, дрони і ракети збивали у 9 областях. Агресори запустили по Україні майже три десятки повітряних цілей. Загалом вони атакували нашу державу 26 ударними дронами і кількома ракетами різного типу.

Згодом повідомили, що у Тернополі горить промисловий об’єкт після удару РФ. Начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей розповів, що орієнтовно біля 3 години ночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу.

У Тернопільській ОВА звернулися до місцевих мешканців із закликом менше часу проводити на вулиці, зачиняти вікна у приміщеннях і ретельно мити овочі та фрукти, які принесені з вулиці.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан попередив, що Росія готує масований удар по Україні.

Українцям у великих містах доцільно виїхати за їхні межі напередодні свята, якщо є така можливість.

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