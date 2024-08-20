Удар РФ по промисловому обʼєкту Тернополя: у повітрі - різкий стрибок хлору

Під час нічної атаки російські окупанти поцілили у промисловий об'єкт у Тернопільській області, в цьому місці спалахнула пожежа.
За інформацією представників Тернопільської ОВА, окупанти влучили в одну із ємностей, де зберігалися пально-мастильні матеріали. Тепер зафіксовано від 4 до 10 разів перевищення вмісту хлору в повітрі.
Цю інформацію підтвердила головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук під час брифінгу в ОВА.
Вона пояснила, що повітряні маси рухалися в напрямку Теребовлі та Козови.
"При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість, застосовувати рекуператор. Вікна і двері завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є у атмосферному повітрі, зв'язувався з водою і не потрапляв у приміщення. Також закликають обмежити перебування на водних об'єктах".
Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
Державна служба з надзвичайних ситуацій показала процес гасіння пожежі, що виникла на одному з промислових об’єктів у Тернополі після нічного російського удару.
"До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, два пожежні потяги. Наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація", – йдеться в повідомленні.
В області вже скликали комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Також батькам рекомендується забирати дітей з дитсадків і залишати вдома до особливих рекомендацій. Важливо, щоб діти перебували у приміщеннях закладів, а не на вулиці.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
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