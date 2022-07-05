На Землю обрушилася сильна магнітна буря: як врятувати своє здоров'я

Магнітна буря / УНІАН

Вже з вечора 5 липня Землю накриє найсильніша з початку літа магнітна буря - вона триватиме три доби.

Фахівці повідомляють, що початок зростання сонячної активності починається ввечері, 5 липня - буде досягнутий рівень в три бали.

В середу, 6 липня, очікується пік сонячної активності - це станеться вранці і вдень. Буде досягнутий рівень в п'ять балів, але до вечора він піде на незначний спад - до чотирьох балів.

У четвер, 7 липня, знову буде магнітна буря, але вже не така сильна, як раніше - три бали.

До вечора п'ятниці, 8 липня, геомагнітна обстановка поступово знизиться до норми.

Згідно прогнозу магнітних бур на липень 2022 року, прояви сонячної активності також очікуються:

15 липня,

16 липня,

22 липня,

23 липня.

Основні симптоми реакції на магнітні бурі:

головні болі, запаморочення;

нудота, відсутність апетиту, болі в животі;

слабкість, занепад сил, сонливість, порушення концентрації уваги;

агресія, дратівливість, апатія;

підвищений тиск, біль у серці, прискорене серцебиття;

загострення хронічних захворювань;

ломота в кістках, біль в місцях колишніх переломів.

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