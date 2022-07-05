На Землю обрушилася сильна магнітна буря: як врятувати своє здоров'я

Не можна вживати алкоголь під час магнітної бурі.
Вже з вечора 5 липня Землю накриє найсильніша з початку літа магнітна буря - вона триватиме три доби.
Фахівці повідомляють, що початок зростання сонячної активності починається ввечері, 5 липня - буде досягнутий рівень в три бали.
В середу, 6 липня, очікується пік сонячної активності - це станеться вранці і вдень. Буде досягнутий рівень в п'ять балів, але до вечора він піде на незначний спад - до чотирьох балів.
У четвер, 7 липня, знову буде магнітна буря, але вже не така сильна, як раніше - три бали.
До вечора п'ятниці, 8 липня, геомагнітна обстановка поступово знизиться до норми.
Згідно прогнозу магнітних бур на липень 2022 року, прояви сонячної активності також очікуються:
- 15 липня,
- 16 липня,
- 22 липня,
- 23 липня.
Основні симптоми реакції на магнітні бурі:
- головні болі, запаморочення;
- нудота, відсутність апетиту, болі в животі;
- слабкість, занепад сил, сонливість, порушення концентрації уваги;
- агресія, дратівливість, апатія;
- підвищений тиск, біль у серці, прискорене серцебиття;
- загострення хронічних захворювань;
- ломота в кістках, біль в місцях колишніх переломів.
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Автор: Маша Тупченко