Нацбанк приготував українцям "новорічний подарунок": з'являться нові монети

Нацбанк випустить нові монети / УНІАН

До Нового року в Україні з'являться нові унікальні монети, які присвячені історії козацтва - спеціальні набори козацькі клейноди.

Як пише пресслужба НБУ, ввести в обіг монети мають намір вже 30 грудня.

Йдеться про два набори з чотирьох срібних пам'ятних монет кожен у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та в дерев'яному футлярі - номіналом по 40 гривень.

Як виглядають нові монети

У першому і другому наборах на аверс монет зображені:

нагорі: малий Державний Герб України, під яким напис Україна;

на трьох монетах зліва: позначення номіналу-10 / гривень (на правій монеті-справа);

внизу: рік карбування, маса кожної монети в чистоті, позначення металу і його проби 2021/31,1/Ag 999 і логотип Банкнотно-монетного двору НБУ;

у центрі кожної монети зображені Збірні композиції: Козака Мамая - як символ, що зберігає історичну пам'ять народу і стверджує ідеал мирного стража своєї землі (на верхній монеті), козацькі клейноди та інші артефакти, що символізують періоди козацької епохи, збагачують історичний фон і формують загальну атмосферу епохи.

На реверсі монет зображені гетьманські печатки (елемент прикраси - локальна позолота): один з головних козацьких клейнодів гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського.

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"Печатки датуються XVI-XVIII століттями і асоціюються з різними етапами козацької історії; розміщені написи: Козацькі (нагорі) клейноди (внизу) і навколо печаток відповідні назви кожної", - йдеться в описі.

Тираж монета

у наборі у футлярі з флоковим покривом в сувенірній упаковці-1900 штук;

у наборі в дерев'яному футлярі-тільки 100 штук.

Маса дорогоцінного металу в чистоті: 124.4 г.Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед. Гурт: гладкий. Номінал: 40 гривень. Матеріал: срібло.

Раніше ми писали про те, що Національний банк України змінить дизайн монет в 1 і 2 гривні. Таке рішення було прийнято через масові скарги українців на неможливість їх розрізнити.

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