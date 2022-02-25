Нацбанк заборонив проведення валютних операцій з російським і білоруським рублями

Заборонені будь-які валютні операції з рублями.
Національний банк України заборонив проведення операцій з російськими та білоруськими рублями.
Як повідомляється на сайті НБУ, в постанову від 24 лютого 2022 року "про роботу банківської системи в період введення воєнного стану" були внесені зміни, які забороняють проведення валютних операцій з російською та білоруською валютою.
У Набцанці заборонили уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції:
з використанням російських рублів і білоруських рублів;
учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;
для виконання зобов'язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.
Раніше стало відомо, що близько 4:22 п'ятниці у Києві пролунали кілька вибухів у різних районах Києва - у Печерському та Голосіївському районах столиці, на Позняках, в районі Троєщини.
Як повідомляв Главред, через Чорнобильську зону на Київ йдуть танки, щоб їх останосити українські військові підірвали міст біля смт Іванків.
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