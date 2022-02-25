Нацбанк заборонив проведення валютних операцій з російським і білоруським рублями

Обмін валют / Фото Reuters

Національний банк України заборонив проведення операцій з російськими та білоруськими рублями.

Як повідомляється на сайті НБУ, в постанову від 24 лютого 2022 року "про роботу банківської системи в період введення воєнного стану" були внесені зміни, які забороняють проведення валютних операцій з російською та білоруською валютою.

У Набцанці заборонили уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції:

з використанням російських рублів і білоруських рублів;

учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;

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для виконання зобов'язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

Раніше стало відомо, що близько 4:22 п'ятниці у Києві пролунали кілька вибухів у різних районах Києва - у Печерському та Голосіївському районах столиці, на Позняках, в районі Троєщини.

Як повідомляв Главред, через Чорнобильську зону на Київ йдуть танки, щоб їх останосити українські військові підірвали міст біля смт Іванків.

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