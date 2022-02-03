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Чи нападе Росія - Резніков оцінив ймовірність як "низьку"

3 лютого 2022, 13:41

Міністр оборони підкреслює, що українська розвідка уважно спостерігає за переміщеннями Збройних сил РФ

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Резніков не радить збирати "валізки" / REUTERS

Імовірність значної ескалації на українських кордонах станом на сьогодні розглядається як низька. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

На думку Рєзнікова, загрози невідворотного вторгнення в Україну немає, отже, немає і підстав для паніки, переляку, втечі і упаковки валіз.

"Україна не планує здійснювати жодних провокацій"

"У порівнянні з п'ятницею істотних змін або будь-якого несподіваного факту не відбулося... і вздовж кордону з Білоруссю не спостерігаємо формування ударних угруповань. Імовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька. Зараз ми спостерігаємо російські підрозділи, які налічують близько 115 тисяч наземного компоненту, враховуючи територію Білорусі та прилеглих районів Російської Федерації, включаючи тимчасово окуповані території ОРДЛО і Криму", - заявив міністр.

читайте такожУкраїна направила запити про військову допомогу в дружні країни - РезніковЗа інформацією Міноборони, відбувається перекидання підрозділів на полігони в Крим і Воронезьку область РФ, а також шість російських десантних кораблів з Північно-Балтійського флоту продовжують здійснювати перехід по Середземному морю і повинні зайти в сирійський порт "Тартус".

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"Які будуть подальші зміни, ми побачимо. Не виключено, що вони можуть змінити далі свій маршрут у бік Чорного моря", - уточнив міністр.

Резніков підкреслює, що українська розвідка уважно спостерігає за переміщеннями Збройних сил РФ, фіксує всі зміни і порівнює їх з даними розвідки країн-партнерів.

Крім того, глава Міноборони зазначив, що Україна не планує здійснювати жодних провокацій стосовно Білорусі і не очікує жодних провокацій з боку Білорусі.

"Ми вважаємо, що між нами не існує жодних підстав для ворожнечі і недружнього непорозуміння... Тому ми б хотіли, щоб у Мінську нас почули. І сподіваємося, що перебування там російських військ буде носити тимчасовий характер і вони після навчань вийдуть з території Білорусі. Тому що це в інтересах незалежності і суверенності Республіки Білорусь", - пояснив він.

Що відбувається на кордонах з Україною

Сьогодні в ЗМІ поширилася інформація про те, що угруповання російських військ біля кордонів України, в тому числі в Білорусі, продовжує зміцнюватися. Це, як стверджує американська корпорація Maxar, випливає з зроблених нею в останню декаду січня супутникових знімків, на яких відображені місця зосередження російських військових.

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19 січня журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що Росія завершує концентрацію військ біля кордонів України і вже стягнула до рубежів понад 127 тисяч своїх військових сил. В оборонному відомстві допустили, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і закликав не панікувати. Він нагадав, що ситуація залишається непростою ще з 2014 року. Ризик військового вторгнення з боку Росії не посилився, проте стало більше ажіотажу. Президент запевнив, що держава працює над мирним врегулюванням конфлікту. Однак має бути присутня і готовність до оборони своєї країни.

29 січня в Росії заявили, що війська і авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності і повертаються в місця базування.

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війська Росії кордон з Росією Олексій Резніков
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