Нашатирний спирт для огірків та інших овочів: як уберегти рослини від шкідників

Нашатирний спирт - не тільки бюджетний медичний засіб, яке допомагає при непритомності і інших таких речах, але і дуже корисна в городництві річ.
Давно пора було розібратися з одним досить дозвільним таки міфом. Мовляв, нашатирний спирт (в просторіччі ‒ нашатир або аміак) всього лише чисто лікарський засіб, яким добре приводити до тями людей після непритомності. І тільки досвідчені городники, які роками обробляють свої шість соток знають, що нашатир від шкідників чудо як хороший і дуже непоганий як добриво.
Які рослини можна поливати нашатирем
Нашатирний спирт - одне з улюблених ласощів будь розсади. З досвідчених же рослин його люблять - солодкий перець, цибуля, часник, томати і огірки. На останніх овочах трохи докладніше зупинимося.
Навряд чи хто буде сперечатися, що огірки дуже сильно страждають від попелиці. Будь-який садівник знає - якщо у овочів продірявлені листя або вони потроху жовтіють, то винні ці дрібні шкідливі мушки.
Нашатирний спирт від попелиці на огірках потрібно застосовувати так:
- Взяти шматок господарського мила і влити столову ложку 25%-ного розчину нашатирю на 10 літрів води;
- Додати трошки мильної піни - щоб кращого прилипало;
- Окропити вийшов розчином зворотну сторону огіркового листя.
Що ще можна поливати нашатирним спиртом? Квіти - жоржини, клематиси, настурції, півонії, троянди, братки, майорці.
Окремо потрібно сказати пару слів про полуниці. Для неї нашатирний спирт ‒ гарне саме що захисний засіб (в першу чергу ‒ від слимаків і мурах). В якості добрива нашатир для цієї солодкої річної ягоди практично не засвоюється.
читайте такожПомідори будуть солодкими і м'ясистими: прості способи виростити розкішний урожай
Скільки потрібно нашатирного спирту на відро води
Якщо городникові потрібно терміново поборотися з шкідниками, то розчин для обприскування зазвичай готується так:
- Взяти шматок господарського мила (не менш двохсот грам) і ретельно пропустити його через велику тертку;
- Отриману перетерту масу залити літром гарячої води;
- Цей розчин вилити в десятилітрове відро холодної води, а потім довго перемішувати;
- У фіналі залити 50 мілілітрів нашатирю (25%-ного).
читайте такожОгірки дозріють раніше на 2-3 тижні: прості і безпечні рецепти стимуляторів росту
Як розвести нашатирний спирт для поливу розсади
На розсаду, на жаль, регулярно полюють всіляко мерзенні комахи ‒ капустянка, дротяники, морквяна муха, довгоносик, попелиця. у перші тижні після посадки. Але нашатирний спирт від шкідників таких допомагає добре, як кажуть досвідчені городники. Чинити потрібно так:
- Увечері, після заходу сонця, залити розсаду водою ‒ щоб не пошкодити коріння.
- На відро води хлюпнути 20 мілілітрів нашатирю.
- Довго і наполегливо заважати розчин.
- Лити під корінь рослин з розрахунку літр на один кущ.
Нашатирний спирт завдяки своєму дуже різкого запаху блокує дихання шкідників-комах. Зрозуміло, що вони швидко вмирають від такого. І, поки розсада буде видавати аромат нашатирю, то будуть облітати її десятою дорогою.
Інші новини:
- Що посадити поруч з огірками, щоб урожай був величезним: названо найкращі культури
- Борна кислота - запорука шикарного врожаю огірків: як застосовувати копійчаний засіб
- Огірки ростуть як на дріжджах: дешеве супердобриво, що є у кожного на кухні