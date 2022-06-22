УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Нашатирний спирт для огірків та інших овочів: як уберегти рослини від шкідників

22 червня 2022, 05:00

Нашатирний спирт - не тільки бюджетний медичний засіб, яке допомагає при непритомності і інших таких речах, але і дуже корисна в городництві річ.

Огірки, нашатир
Нашатирний спирт для огірків та інших овочів - і добриво, і захист / Profermu і ua.depositphotos.com

Давно пора було розібратися з одним досить дозвільним таки міфом. Мовляв, нашатирний спирт (в просторіччі ‒ нашатир або аміак) всього лише чисто лікарський засіб, яким добре приводити до тями людей після непритомності. І тільки досвідчені городники, які роками обробляють свої шість соток знають, що нашатир від шкідників чудо як хороший і дуже непоганий як добриво.

Які рослини можна поливати нашатирем

Аміак

Нашатирний спирт - одне з улюблених ласощів будь розсади. З досвідчених же рослин його люблять - солодкий перець, цибуля, часник, томати і огірки. На останніх овочах трохи докладніше зупинимося.

Навряд чи хто буде сперечатися, що огірки дуже сильно страждають від попелиці. Будь-який садівник знає - якщо у овочів продірявлені листя або вони потроху жовтіють, то винні ці дрібні шкідливі мушки.

Нашатирний спирт від попелиці на огірках потрібно застосовувати так:

  • Взяти шматок господарського мила і влити столову ложку 25%-ного розчину нашатирю на 10 літрів води;
  • Додати трошки мильної піни - щоб кращого прилипало;
  • Окропити вийшов розчином зворотну сторону огіркового листя.

Що ще можна поливати нашатирним спиртом? Квіти - жоржини, клематиси, настурції, півонії, троянди, братки, майорці.

Окремо потрібно сказати пару слів про полуниці. Для неї нашатирний спирт ‒ гарне саме що захисний засіб (в першу чергу ‒ від слимаків і мурах). В якості добрива нашатир для цієї солодкої річної ягоди практично не засвоюється.

читайте такожПомідори будуть солодкими і м'ясистими: прості способи виростити розкішний урожай

Скільки потрібно нашатирного спирту на відро води

false

Якщо городникові потрібно терміново поборотися з шкідниками, то розчин для обприскування зазвичай готується так:

  • Взяти шматок господарського мила (не менш двохсот грам) і ретельно пропустити його через велику тертку;
  • Отриману перетерту масу залити літром гарячої води;
  • Цей розчин вилити в десятилітрове відро холодної води, а потім довго перемішувати;
  • У фіналі залити 50 мілілітрів нашатирю (25%-ного).

читайте такожОгірки дозріють раніше на 2-3 тижні: прості і безпечні рецепти стимуляторів росту

Як розвести нашатирний спирт для поливу розсади

Огірки, нашатир

На розсаду, на жаль, регулярно полюють всіляко мерзенні комахи ‒ капустянка, дротяники, морквяна муха, довгоносик, попелиця. у перші тижні після посадки. Але нашатирний спирт від шкідників таких допомагає добре, як кажуть досвідчені городники. Чинити потрібно так:

  • Увечері, після заходу сонця, залити розсаду водою ‒ щоб не пошкодити коріння.
  • На відро води хлюпнути 20 мілілітрів нашатирю.
  • Довго і наполегливо заважати розчин.
  • Лити під корінь рослин з розрахунку літр на один кущ.

Нашатирний спирт завдяки своєму дуже різкого запаху блокує дихання шкідників-комах. Зрозуміло, що вони швидко вмирають від такого. І, поки розсада буде видавати аромат нашатирю, то будуть облітати її десятою дорогою.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
город огірки нашатирний спирт
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

Нашатирний спирт для огірків та інших овочів: як уберегти рослини від шкідників

04:52

Росія в паніці намагається обійти санкції, щоб модернізувати війська - розвідка КанадиВідео

04:20

Як використовувати відвар від молодої картоплі: 3 вагомі причини не зливати воду в раковину

03:57

Найдорожча модель у світі показала свою справжню фігуру без фотошопу і фільтрів

03:50

У моді одяг кольору щастя: з чим поєднувати помаранчевий, щоб виглядати стильно

Реклама
03:22

Занадто багато сідниць: 63-річна Мадонна збентежила фанатів епатажним кадромВідео

03:10

Найсмачніше королівське вишневе варення: дуже простий рецептВідео

03:08

Таролог спрогнозував дату смерті Путіна: хто може стати його наступникомВідео

02:43

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса показала свіже фото актора

02:40

Крим - наша земля: військовий експерт спрогнозував, куди ЗСУ битимуть із західної важкої зброїВідео

02:10

Налетить ураган і заллє дощами всю Україну: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

01:45

Син Ілона Маска оголосив себе трансгендерною жінкою на зло батькові

01:31

Загроза вторгнення в Україну з боку Білорусі: військовий експерт оцінив ризикиВідео

00:51

Прикмети на 22 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:37

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зробив своїй коханій шикарний подарунокВідео

00:19

Як спроектувати радість у вашому домі: поради дизайнера інтер'єрів

21 червня, вівторок
23:57

Женя зі "Сватів" розповіла, чи спілкується зі своїми колегами по серіалу

23:53

Удар авіації по позиціях ворога: ЗСУ "перемололи" окупантів разом з бронетехнікоюВідео

23:46

Дружина Чмерковського розповіла, як у неї стався викидень, поки чоловік був у Києві

23:44

"Ми не розуміємо, як нам заздрить Америка": дочка пропагандиста Машкова розірвала стосунки з батьком

Реклама
23:32

"ЗСУ обходять, беруть у кільце": окупанти панікують через фланговий удар української арміїВідео

23:30

6-річна дочка Беднякова підкорила мережу своєю піснеюВідео

23:00

У Росії скоро може початися мобілізація - The Guardian

23:00

"Киселівка - за нами": в ОП розкрили деталі зачистки ЗСУ передмістя ХерсонаВідео

22:32

Маріуполь мститься окупантам: росіяни підірвались на міні при розмінуванні Азовсталі

22:20

Окупанти накрили Харківщину потужним вогнем: понад 30 поранених і загиблихВідео

21:59

Випалена земля: з'явилися кадри Зміїного після потужного удару ЗСУВідео

21:58

"Володя, ти - програв": у промові Токаєва знайшли таємний посил до Путіна

21:40

Путін залив кімнату кров'ю: вночі до нього примчали медики - ЗМІВідео

21:39

"Херсон вже видно в приціл і біноклі": Арестович розповів, коли окупантів виб'ють з міста

21:38

Українцям розповіли, як отримає допомогу через ПриватБанк: хто має право на гроші

21:33

Стовп диму над Чорним морем: пожежу на "вишці Бойка" зафіксував супутник

20:58

ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках: в окупантів серйозні втратиВідео

20:36

"Меладзе, часом, не про вас співав?": Заворотнюк похвасталася засмаглим тілом на турецькому курорті

20:26

Біля кордону України впав російський штурмовик Су-25, пілот загинувФотоВідео

20:23

Зеленський підписав закон Про ратифікацію Стамбульської конвенціїВідео

20:18

Волочкова невдало розставила ноги, розсмішивши шанувальників: "там параліч сідничного нерва"

20:10

Прикмети на 23 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

Безробітних українців відправлятимуть розбирати завали та будувати захисні споруди - Шмигаль

20:06

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків Зодіаку: Козерогам - лінь, Скорпіонам - підступи ворогів, Рибам - призВідео

Реклама
19:53

На Луганщині ворог прорвав оборону ЗСУ і закріплюється на зайнятих рубежах - ГенштабВідео

19:27

Мати заспівала колискову біля труни сина: у Львові попрощалися із загиблим на фронті захисником УкраїниВідео

19:18

Публічне приниження Росії: чому лідери країн колишнього СРСР все частіше грубіянять ПутінуПогляд

19:11

Коли краще їсти ягоди: головні правила для максимальної користі вліткуВідео

18:57

"Вождю доведеться йти": у РФ розповіли про вибір наступника ПутінаВідео

18:45

"Від того, що відбувається, сумно": Барбара Брильська висловилася про війну в Україні

18:44

"Це тобі замість вілли в Майамі": ганебно вигнаного з США сина Медведєва прилаштували в РФ

18:23

РФ накрила житлові квартали Харкова вогнем з Ураганів: загинули п'ятеро, багато пораненихФотоВідео

18:12

"За це випити зобов'язаний кожен українець": астролог назвав дату смерті Путіна

18:00

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині: окупанти покидають другий і третій рубежі оборониВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти