Нашатирний спирт для огірків та інших овочів: як уберегти рослини від шкідників

Нашатирний спирт для огірків та інших овочів - і добриво, і захист / Profermu і ua.depositphotos.com

Давно пора було розібратися з одним досить дозвільним таки міфом. Мовляв, нашатирний спирт (в просторіччі ‒ нашатир або аміак) всього лише чисто лікарський засіб, яким добре приводити до тями людей після непритомності. І тільки досвідчені городники, які роками обробляють свої шість соток знають, що нашатир від шкідників чудо як хороший і дуже непоганий як добриво.

Які рослини можна поливати нашатирем

Нашатирний спирт - одне з улюблених ласощів будь розсади. З досвідчених же рослин його люблять - солодкий перець, цибуля, часник, томати і огірки. На останніх овочах трохи докладніше зупинимося.

Навряд чи хто буде сперечатися, що огірки дуже сильно страждають від попелиці. Будь-який садівник знає - якщо у овочів продірявлені листя або вони потроху жовтіють, то винні ці дрібні шкідливі мушки.

Нашатирний спирт від попелиці на огірках потрібно застосовувати так:

Взяти шматок господарського мила і влити столову ложку 25%-ного розчину нашатирю на 10 літрів води;

Додати трошки мильної піни - щоб кращого прилипало;

Окропити вийшов розчином зворотну сторону огіркового листя.

Що ще можна поливати нашатирним спиртом? Квіти - жоржини, клематиси, настурції, півонії, троянди, братки, майорці.

Окремо потрібно сказати пару слів про полуниці. Для неї нашатирний спирт ‒ гарне саме що захисний засіб (в першу чергу ‒ від слимаків і мурах). В якості добрива нашатир для цієї солодкої річної ягоди практично не засвоюється.

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Скільки потрібно нашатирного спирту на відро води

Якщо городникові потрібно терміново поборотися з шкідниками, то розчин для обприскування зазвичай готується так:

Взяти шматок господарського мила (не менш двохсот грам) і ретельно пропустити його через велику тертку;

Отриману перетерту масу залити літром гарячої води;

Цей розчин вилити в десятилітрове відро холодної води, а потім довго перемішувати;

У фіналі залити 50 мілілітрів нашатирю (25%-ного).

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Як розвести нашатирний спирт для поливу розсади

На розсаду, на жаль, регулярно полюють всіляко мерзенні комахи ‒ капустянка, дротяники, морквяна муха, довгоносик, попелиця. у перші тижні після посадки. Але нашатирний спирт від шкідників таких допомагає добре, як кажуть досвідчені городники. Чинити потрібно так:

Увечері, після заходу сонця, залити розсаду водою ‒ щоб не пошкодити коріння.

На відро води хлюпнути 20 мілілітрів нашатирю.

Довго і наполегливо заважати розчин.

Лити під корінь рослин з розрахунку літр на один кущ.

Нашатирний спирт завдяки своєму дуже різкого запаху блокує дихання шкідників-комах. Зрозуміло, що вони швидко вмирають від такого. І, поки розсада буде видавати аромат нашатирю, то будуть облітати її десятою дорогою.

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