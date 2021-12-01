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Настав час проводити обов’язкову вакцинацію: президентка Єврокомісії виступила із заявою

1 грудня 2021, 17:49

У ЄС досі не вакцинована третина населення.

У Єврокомісії заявили про необхідність почати обов’язкову вакцинацію / Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пора розпочати дискусії про запровадження у Євросоюзі обов'язкової COVID-вакцинації.

Вона наголосила, що у країнах ЄС щеплення від коронавірусу досі не отримала третина населення, тобто близько 150 мільйонів людей. Про це фон дер Ляєн сказала під час брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо подивитися на цифри, у нас зараз вакциновано 77% дорослого населення в ЄС, або 66% всього населення. Це означає, що третина не вакциновані, близько 150 млн людей. Це – багато", – сказала президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що не кожен може отримати щеплення – дехто не може його зробити через медичні протипоказання, проте більшість не мають таких протипоказань.

"І зараз необхідно почати дискусію, як ми потенційно можемо думати про обов'язкову вакцинацію в ЄС. Це потребує дискусії та спільного підходу", – наголосила фон дер Ляєн.

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читайте такожВ Україні дозволять робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу: Ляшко назвав терміниЗа її словами, усі охочі зможуть отримати бустерну дозу, адже виробники вакцин Pfizer і Moderna збираються доставити ще 360 мільйонів доз вакцини до кінця березня 2022 року.

Спроби захиститися від коронавірусу, який мутує, президентка Єврокомісії назвала "перегонами з часом". Посилаючись на слова вчених, вона наголосила, що повна вакцинація і бустерні дози дають міцний захист проти COVID-19.

Обов'язкова вакцинація в Україні

Кабінет міністрів 22 вересня схвалив запуск обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні. Після цього рішення щеплення повинні були зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

З 8 листопада роботодавці отримали право усувати осіб, які не зробили щеплення проти COVID-19.

Пізніше МОЗ розширило перелік професій для обов’язкової вакцинації. До цього списку потрапили співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, а також особи, праця яких задіяна на підприємствах критичної інфраструктури. Рішення набуває чинності з 9 грудня.

У той же час голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що держава не планує впроваджувати загальну вимогу щодо щеплень для всього дорослого населення України.

В Україні від COVID-19 вакцинований уже кожен третій, заявили у МОЗ. Темпи вакцинації в останні два тижні стрімко зростають. Лише за листопад в Україні зробили понад 6,5 млн щеплень проти коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 1 грудня 2021 року, коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 11 960 жителів країни. Було госпіталізовано 3 629 осіб, летальних випадків – 557, видужали 26 160 осіб.

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Євросоюз вакцинація Урсула фон дер Ляйєн новини Європи Європейський союз вакцинація від коронавірусу
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