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Чи натисне Путін свою ядерну кнопку - відповідь жорсткого критика російського диктатора

14 березня 2022, 23:40

Глава РФ дуже одержимий українською темою і вважає українців "недолюдьми".

Ядерна зброя
Ядерна зброя / defence.ru

Російський економіст і соціолог Владислав Іноземцев, відомий, як жорсткий критик президента РФ Володимира Путіна, стверджує, що навіть американська розвідка, яка попереджала Україну про вторгнення, вважає, що він не застосує ядерну зброю.

Як пише OBOZEVATEL Іноземцев зізнався, що спілкувався з цього приводу зі знаючими людьми у Вашингтоні на Брюсселі.

"Люди ці говорять одне: вони вважають, що епоха, коли можна було натиснути цю кнопку, закінчилася в 50-му році. В останній момент, коли американці припускали, що можна скинути атомну бомбу, – це коли китайці вплуталися у війну в Кореї. Генерал Макартур просив президента Трумена дозволити використання ядерної зброї, зруйнувати прикордонні мости і взагалі китайців залякати. З тих пір люди говорили мені, що навіть за часів Карибської кризи ніхто – ні Кеннеді, ні Хрущов – всерйоз бомбу кидати не збиралися", - сказав Іноземцев.

читайте такожРосія відкрито анонсувала нові удари по УкраїніТакож він припустив, що одна з причин, за якими Путін напав на Україну, - маніакальна одержимість російського лідера українською темою і те, що він вважає українців "недолюдьми".

Нагадаємо, президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

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