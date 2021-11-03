Названий осінній фрукт, який продовжує молодість та покращує роботу печінки

Також він допомагає знизити запалення в суглобах.
В осінньо-зимовий період гранат має найбільшу популярність, адже він не тільки дуже смачний, але й має унікальний вітамінний склад, здатний стати відмінною профілактикою цілого списку хвороб і зміцнити захисні сили організму.
Гранат цінний своїми поліфенолами-антиоксидантами, розповіла нутриціолог Юлія Макаренкова в Instagram.
"Поліфеноли працюють свого роду щитом для наших клітин, захист від пошкоджень і хронічного запалення", - пояснила експерт.
Пунікалагін та елагова кислота: в чому їх користь
Елагова кислота здатна підвищувати внутрішній пул антиоксидантів, покращує роботу печінки, стимулює утворення колагену, але погано розчинна у воді і досить складно засвоюється.
читайте такожЧи корисний сік граната для мозку-відповідь вчених"Потрібно сказати, що гранат не є лідером за вмістом аллагової кислоти, стоїть на третьому місці після малини і ожини. Але все ж зараз сезон для граната", - зазначила Макаренкова.⠀
Пуникалагин, потрапляючи в організм, переробляється в галлаговую і ту ж елагову кислоту, при цьому більш біодоступний для засвоєння в нашому організмі.
За словами нутриціолога, він сприяє підтримці роботи системи, покращує стан хрящової тканини, допомагає знизити запалення в суглобах.
Більше цікавих новин: