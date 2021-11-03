Названий осінній фрукт, який продовжує молодість та покращує роботу печінки

Експерт назвала один з найкорисніших сезонних фруктів / Фото pixabay.com

В осінньо-зимовий період гранат має найбільшу популярність, адже він не тільки дуже смачний, але й має унікальний вітамінний склад, здатний стати відмінною профілактикою цілого списку хвороб і зміцнити захисні сили організму.

Гранат цінний своїми поліфенолами-антиоксидантами, розповіла нутриціолог Юлія Макаренкова в Instagram.

"Поліфеноли працюють свого роду щитом для наших клітин, захист від пошкоджень і хронічного запалення", - пояснила експерт.

Пунікалагін та елагова кислота: в чому їх користь

Елагова кислота здатна підвищувати внутрішній пул антиоксидантів, покращує роботу печінки, стимулює утворення колагену, але погано розчинна у воді і досить складно засвоюється.

читайте такожЧи корисний сік граната для мозку-відповідь вчених"Потрібно сказати, що гранат не є лідером за вмістом аллагової кислоти, стоїть на третьому місці після малини і ожини. Але все ж зараз сезон для граната", - зазначила Макаренкова.⠀

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Пуникалагин, потрапляючи в організм, переробляється в галлаговую і ту ж елагову кислоту, при цьому більш біодоступний для засвоєння в нашому організмі.

За словами нутриціолога, він сприяє підтримці роботи системи, покращує стан хрящової тканини, допомагає знизити запалення в суглобах.

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