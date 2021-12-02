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Названо ідеальний час для сніданку: "запізнення" загрожує великими проблемами

2 грудня 2021, 03:48

Люди, які пізно снідають, наражають своє здоров'я на небезпеку. Зокрема, вони можуть "заробити" діабет.

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О котрій годині потрібно снідати - вчені дали відповідь / ua.depositphotos.com

Сніданок вважається найважливішим прийомом їжі за день. Саме він допомагає підвищити відчуття насичення і знижує щоденне споживання калорій. Але деякі люди або не снідають в принципі, або їдять, коли вийде виділити вільну хвилинку. Вчені назвали час, коли сніданок принесе найбільшу користь для організму, і попередили: відтягування прийому їжі загрожує низкою проблем зі здоров'ям.

Дослідники з Міського університету Нью-Йорка стверджують, що найкращий час для сніданку - з шостої до сьомої ранку. Такий ранній прийом їжі допомагає уникнути деменції та раку кишечника, пише Ехргеѕѕ.

О котрій годині потрібно снідати - відповідь учених

"Результати показали, що сніданок з 6 до 7 ранку знижує шанси передчасно померти від серцевих захворювань або раку на шість відсотків у порівнянні з тими, хто снідає о 8-й ранку. Цей розрив виявився більшим у порівнянні з тими, хто їв о 10-й годині ранку: у тих, хто їв на чотири години раніше, ймовірність ранньої смерті на 12 відсотків виявилася нижчою", – кажуть дослідники.

Чим загрожує здоров'ю пізній сніданок

Люди, які пізно снідають, ризикують захворіти на діабет.

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"Харчові годинники - це система всередині вашого тіла, що контролює вивільнення інсуліну та інших гормонів, пов'язаних з перетравленням їжі. Теорія полягає в тому, що якщо ви будете постійно їсти пізніше, коли ваше тіло виробляє менше інсуліну, рівень глюкози в крові підвищиться. В результаті це призводить до подальшого збільшення ймовірності розвитку таких станів, як ожиріння, діабет другого типу і хвороби серця", – пояснили фахівці.

Чому ранній сніданок корисний?

За словами вчених, організм вночі спав і довгий час не отримував їжі. При цьому він витрачає багато енергії для відновлення впродовж ночі. Тому збалансований сніданок допомагає відновти енергію.

Як повідомляв Главред, раніше лікарі назвали 5 найнебезпечніших для сніданку продуктів.

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