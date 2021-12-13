Назвали головні економічні ризики-2022: до ТОПу потрапила Україна

Головні економічні ризики 2022 року / ua.depositphotos.com

Аналітики назвали головні економічні ризики світу в 2022 році, повідомляє сьогодні видання Bloomberg.

Серед головних ризиків у світі журналісти називають:

конфлікт України та Росії,

поширення штаму коронавірусу Омікрон

ситуація в Китаї.

Більшість аналітиків очікують відновлення світової економіки в 2022 році. Однак, зазначає видання, існує низка ризиків, які можуть перешкодити зростанню.

В якості одного з таких факторів агентство називає конфлікт України та Росії. У разі загострення ситуації може відбутися зростання цін на газ.

Омікрон і світова економіка

Аналітики також вважають, що якщо штам коронавірусу Омікрон виявиться більш заразним і викличе збільшення летальних випадків, то це теж негативно позначиться на світовій економіці. За оцінками експертів, введення жорстких обмежень навіть на три місяці може уповільнити економічне зростання в 2022 році на 4,2%.

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Серед інших факторів, які можуть мати негативний вплив на світову економіку аналітики називають зміну клімату, що викликає руйнівні погодні явища. А це може вплинути на ціни на продукти харчування.

Ризики інфляції і ставка ФРС

Агентство також відзначає загрозу різкого стрибка інфляції. За даними видання, на початку 2021 року вважалося, що зростання цін в США не перевищить 2%, проте вже зараз цей показник близький до 7%.

Очікується, що в 2022 році Федеральна резервна система (ФРС) США може підвищити базову процентну ставку. Такі дії регулятора можуть негативно позначитися на ринках, що розвиваються. Серед країн, які можуть бути схильні до такого ризику в наступному році, агентств виділяється Аргентину, Бразилію, південноафриканську Республіку, Туреччину і Єгипет.

Переговори Байдена і Путіна

Розмова президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна відбувся 7 грудня по відеозв'язку. Переговори сторін пройшли на тлі концентрації російських військ біля кордонів України і звинувачень Москви в нібито погрозах НАТО кордонам РФ.

У Білому домі за підсумками переговорів зробили заяву про те, що Байден попередив Путіна про застосування Штатами рішучих заходів щодо Москви у разі військового вторгнення Росії в Україну.

Глава США Джо Байден виступив на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і закликав врегулювати ситуацію з військами навколо держави за допомогою дипломатії.

Також за підсумками розмови Байдена і Путіна з'ясувалося, що США мають намір надати Києву додаткову військову допомогу. При цьому Вашингтон не готовий гарантувати Москві невступ України в НАТО.

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