Названі найбезпечніші вакцини для вагітних

Найбезпечніша вакцина для вагітних / womanterra.ru

Найбезпечнішою вакциною від коронавірусу для вагітних є Pfizer. Вона була протестована повною мірою, сказав головний санітарний лікар України і заступник голови МОЗ ігор Кузін.

Протипоказанням вагітність є для препаратів AstraZeneca і CoronaVac.

За словами Кузіна, дослідження показують, що у вагітних жінок, особливо в другий і третій триместр, є ризик важкого перебігу коронавірусу. Особливо це стосується тих, у кого є зайва вага або супутні захворювання (цукровий діабет або інші), в таких випадках є ризик летального результату.

"За клінічними дослідженнями, вакцина Pfizer була повністю протестована. У тому числі, дослідження проходили вагітні або жінки, які завагітніли під час дослідження. Тому безпека вакцини Pfizer доведена", - підкреслив головний санлікар.

У той же час він зазначив, що рішення про застосування зазначеної вакцини для вагітних віддається на розсуд акушера-гінеколога, який веде жінку. Після того, як він оцінить ризики супутніх станів, вивчить імунітет – приймається рішення про вакцинацію.

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Однак Кузін звернув увагу на підвищену смертність серед вагітних, яка пов'язана з коронавірусом. Він підкреслив, що багато лікарів відмовляють вагітних від вакцинації. У зв'язку з цією ситуацією планується створити робочу групу і вивчити фактори, які призводять до невакцинації вагітних.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ закликали владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу.

Також раніше повідомлялося, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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