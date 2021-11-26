Названо найпопулярніші смартфони 2021 року

Топ-5 найпопулярніших смартфонів 2021 року: / УНІАН

Смартфони Apple незмінно очолюють глобальний рейтинг продажів вже понад п'ять років і пандемія тільки посилила цю тенденцію. Свіже дослідження ринку смартфонів від IDC за перші десять місяців 2021 року – зайве тому підтвердження.

Згідно з аналізом, найпродаванішим смартфоном за перші три квартали поточного року, виявився iPhone 12, який перехопив естафетну паличку в iPhone 11. Але що показово, в цьому чарті виявилося ще три смартфони Apple: вже згаданий iPhone 11, iPhone 12 Pro Max і iPhone 12 Pro – 3, 4 і 5 місця відповідно.

Єдиним конкурентом став Samsung з його бюджетним смартфоном Galaxy A12. Судячи з результатів дослідження, він – телефон, який найбільше купували, на базі Android з січня по вересень поточного року.

Топ-5 найпопулярніших смартфонів 2021 року:

Apple iPhone 12. Samsung A12. Apple iPhone 11. Apple iPhone 12 Pro Max. Apple iPhone 12 Pro.

Раніше в цьому місяці фахівці з AnTuTu оприлюднили рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни та якості. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то для вас це може бути корисно при виборі нового пристрою.

Лідером став смартфон iQOO Z5 на процесорі Snapdragon 778G. Базова версія з 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ флешпам'яті оцінена у 280 доларів. Він обійшов Xiaomi Mi 11 Youth Edition, який лідирував у рейтингу кілька місяців поспіль. Третє місце посідає нова серія Xiaomi Civi, також на Snapdragon 778G.