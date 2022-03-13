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Названо три найбільш забобонних знака зодіаку, які вірять в прикмети і бояться накликати біду

13 березня 2022, 00:08

Ці знаки зодіаку дуже вірять в прикмети і бояться накликати біду.

гороскоп
Гороскоп / ua.depositphotos.com

Багато людей надмірно тривожні та паніка накриває їх з головою. Такі стреси можуть спричинити за собою панічні атаки і депресію. Крім того, такі люди часто вірять в різні прикмети.

Експерти назвали три найбільш забобонних знака зодіаку. Вони дуже вірять в прикмети і бояться накликати біду.

Знак зодіаку Риби покладаються на свою інтуїцію, якщо їм потрібно прийняти якесь рішення. Вони дуже уважні до деталей і цифр і точно знають, які дні в астрології вважаються несприятливими. Риби вірять у всі прикмети і стежать за фазами Місяця.

Близнюки дуже миролюбні. Люди даного знака зодіаку завжди хочуть здаватися сміливими і рішучими, але насправді вони вірять у всі прикмети. І точно не будуть планувати важливі справи, якщо їм дорогу перебіг чорний кіт. Іноді це заважає їм досягти справжнього успіху.

Скорпіони схильні думати, що їхні вороги поширюють чутки за спиною. Ці підозри виникають через їх багату уяву. Крім того, Скорпіони впевнені, що потрібно знати всі забобони, адже вони дуже бояться накликати на себе біду.

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