Не дочекаєтеся! Американські ЗМІ "поховали" Єлизавету II

Букінгемський палац спростовує чутки, але зухвалий папараці стоїть на своєму.
"Єлизавета II померла у віці 95 років",- таке повідомлення сколихнуло громадськість 23 лютого 2022 року.
Американське видання Hollywood Unlocked на своїй сторінці в Instagram повідомляє: "Джерело, наближене до Королівської сім'ї повідомило нам ексклюзивну новину про те, що королева Єлизавета II померла. Вона була запрошена на весілля Едварда Еннінфула, редактора журналу Vogue, але її знайшли мертвою".
Представники британської королівської сім'ї спростовують це, посилаючись на протокол у разі смерті королеви. У ньому чітко описано, як слід діяти. Так першим про цю сумну подію від сім'ї дізнається особистий секретар королеви. Він передасть новину прем'єр-міністру та іншим членам вищого керівництва країни. І лише потім сім'я королеви дасть офіційну заяву в ЗМІ. Скоріш за все це буде BBC.
Втім, головний редактор видання Hollywood Unlocked Джейсон Лі продовжує наполягати на тому, що його джерело правдиве, і скоро весь світ дізнається про те, що королева Єлизавета II померла на 70-му, ювілейному році свого правління.
"Ми не публікуємо брехню, і я завжди ручаюся за свої джерела. Чекаємо офіційне оголошення з палацу", - заявляє Джейсон Лі.
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Раніше стало відомо, що інфанта Іспанії Христина де Бурбон, сестра чинного короля Іспанії Філіпа VI і 6 претендентка в черзі на престол, розлучається з чоловіком Іньякі Урдангаріном, іспанським футболістом.
Також принц Гаррі і Меган Маркл вперше з моменту її народження показали фото дочки, яку назвали на честь Єлизавети II.
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