Не дочекаєтеся! Американські ЗМІ "поховали" Єлизавету II

Американські ЗМІ повідомили про смерть Єлизавети II / gettyimages.com

"Єлизавета II померла у віці 95 років",- таке повідомлення сколихнуло громадськість 23 лютого 2022 року.

Американське видання Hollywood Unlocked на своїй сторінці в Instagram повідомляє: "Джерело, наближене до Королівської сім'ї повідомило нам ексклюзивну новину про те, що королева Єлизавета II померла. Вона була запрошена на весілля Едварда Еннінфула, редактора журналу Vogue, але її знайшли мертвою".

Заголовок: "Ексклюзив від Hollywood Unlocked: Королева Єлизавета померла" / instagram.com/hollywoodunlocked

Представники британської королівської сім'ї спростовують це, посилаючись на протокол у разі смерті королеви. У ньому чітко описано, як слід діяти. Так першим про цю сумну подію від сім'ї дізнається особистий секретар королеви. Він передасть новину прем'єр-міністру та іншим членам вищого керівництва країни. І лише потім сім'я королеви дасть офіційну заяву в ЗМІ. Скоріш за все це буде BBC.

Втім, головний редактор видання Hollywood Unlocked Джейсон Лі продовжує наполягати на тому, що його джерело правдиве, і скоро весь світ дізнається про те, що королева Єлизавета II померла на 70-му, ювілейному році свого правління.

"Ми не публікуємо брехню, і я завжди ручаюся за свої джерела. Чекаємо офіційне оголошення з палацу", - заявляє Джейсон Лі.

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Джейсон Лі наполягає, що чутки про смерть королеви Єлизавети 2 - правда / twitter.com/theonlyjasonlee

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Раніше стало відомо, що інфанта Іспанії Христина де Бурбон, сестра чинного короля Іспанії Філіпа VI і 6 претендентка в черзі на престол, розлучається з чоловіком Іньякі Урдангаріном, іспанським футболістом.

Також принц Гаррі і Меган Маркл вперше з моменту її народження показали фото дочки, яку назвали на честь Єлизавети II.

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