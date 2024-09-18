Не лише благословення на застосування ядерки: навіщо Путін їздив до шаманів

Для диктатора Росії Путіна такий хід - це останній козир в рукаві.

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Путін, начебто, отримав дозвіл на фінальний крок / Колаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

У колонці для Der Spiegel російський письменник і журналіст Михайло Зигар висловив думку, що Путін міг їздити до Монголії заради благословення шаманів на застосування ядерної зброї. Начебто без їхнього благословення та дозволу диктатор сам не може наважитись на такий серйозний крок, бо побоюється прогнівити богів.

Однак, попри всю, на перший погляд, фантастичність цієї версії, російський опозиціонер і колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов вважає її цілком реалістичною.

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"Справа в тому, що Путін та його найближче оточення творять речі, які з позиції класичного ортодоксального християнства виправдати не можна. Їм потрібна якась інша ідеологічна надбудова", - заявив аналітик в інтерв'ю Олексію Гомону.

Хто такий Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

Ходять чутки, що зустріч Путіна з шаманами організував Михайло Ковальчук. Як результат, цінність братів Ковальчуків в очах Путіна зросла ще більше, хоча вони й без того дуже впливові люди в РФ.

"Путін нібито пройшов цей обряд і отримав добро на застосування ядерної зброї, – зазначив Галлямов. – Але мені сказали, що, окрім цього, він цікавився також питаннями довголіття та реінкарнації. Можливо, це навіть головне, а зброя богів – вже просто до купи",-заявив експерт.

Однак політтехнолог звертає увагу і на аспект пропаганди. Можна помітити, що чутки про поїздку Путіна до шаманів з метою вирішення ядерного питання поширилися підозріло широко та швидко. Це може грати на руку режиму - мовляв, дивіться, ми вже і з богами домовилися, і справді готові завдати ядерного удару.

"По суті, для них (росіян – ред.) це остання ставка у грі, – сказав Галлямов. – І якщо зараз українці не налякаються і не погодяться піти на їхні умови, то що їм тоді залишиться? Тільки оголошувати масову мобілізацію. І, схоже, підготовка до цього теж розпочалася вже. Зокрема, Путін підписав указ про підвищення граничної чисельності ЗС РФ",-підсумував Галлямов.

Типи ядерної зброї / Инфографика Главреда

Ядерні погрози Путіна - останні новини

За версією видання Der Spiegel, Путін їздив до шаманів, щоб отримати дозвіл застосувати "ядерку". Монголія і Тува, куди нещодавно їздив Путін, вважаються "батьківщиною наймогутніших шаманів світу".

Раніше і в МЗС зазначали, що РФ може готувати ядерну провокацію.

Як розповіли в Reuters, США знайшли місце, де Росія ховає ядерну ракету "Буревісник". Також там знаходиться комплекс із п'яти бункерів для ймовірного зберігання ядерних боєголовок.

А от голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко вважає, що Путіну загрожує подвійний удар, тому через дві країни він не наважиться на ядерку.

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