Неадекват накинувся на водія "швидкої" та розтрощив автомобіль

Бригаду екстреної допомоги викликали до чоловіка, у якого був напад бронхіальної астми.
На Черкащині неадекват напав і побив водія швидкої допомоги через те, що машина нібито розгорталася біля його двору, передає КНП"обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".
Бригаду екстреної допомоги викликали до чоловіка, у якого був напад бронхіальної астми. Коли допомогу пацієнту надали, фельдшер і водій поверталися на станцію.
Щоб виїхати з сільської вулички, водій "швидкої" здійснив маневр розвороту біля двору навпроти будинку пацієнта. В цей час підбіг чоловік, відкрив двері з боку водія і почав кричати, що нічого тут розвертатися.
Чоловік спочатку просто лаявся, а потім почав витягувати водія з автомобіля за одяг. Коли ж водій почав протистояти нападу, неадекватний чоловік хотів витягнути ключі, щоб зупинити автомобіль.
Замість цього пошкодив електроніку автомобіля, виламавши внутрішню систему управління склоочисниками і зовнішніми світловими приладами автомобіля.
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"Це сталося вночі, ще дощ йшов, нічого не видно було. Так, я розвертався на вулиці, але я не заїжджав у двір того чоловіка. Чому він так відреагував - мені незрозуміло", - розповів водій "швидкої".
Він зазначив, що чоловік відірвав йому гудзики на одязі, але він їх пришиє, а ось із електронікою автомобіля все не так просто. Авто вийшло з ладу. Бригада більше не могла на ньому виїжджати на виклики
"Приїжджаєш рятувати людині життя, а тут через таких неадекватів й самому може знадобитися медична допомога", - додав водій.
Фельдшер викликав поліцію. За попередніми підрахунками, ремонт автомобіля коштуватиме медзакладові 6-7 тисяч гривень. Медики написали заяви.
Раніше повідомлялося про те, що в Мелітополі Запорізької області підліток 2007 року приніс в школу пневматичну зброю і вирішив постріляти.
В якості мішені він обрав свого однокласника.
До правоохоронців звернулася мама потерпілого. Вона розповіла, що однокласник її сина з вікна другого поверху місцевої гімназії зробив кілька пострілів з пневматичного пістолета.
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