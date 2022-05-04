УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травня

4 травня 2022, 23:20

Сили зла активізуються і можуть завдати серйозної шкоди.

гороскоп для України
Гороскоп для України / pixabay

Багато експертів називають точкою визначення подальшого розвитку війни в Україні 9 травня. Саме в цей день в Росії зібралися влаштувати парад і президент диктатор Володимир Путін, нібито готує важливу промову. Чого очікувати Україні від дій окупантів, розповіла астролог Валентина Віттрок.

"Перша половина дня - до полудня - ми будемо мати справу з 9-м місячним днем, який астрологи справедливо вважають "сатанинським". Сили зла активізуються і можуть завдати серйозної шкоди як кожній окремій людині, так і всьому людству в цілому. Велика ймовірність насильства - не тільки морального, а й фізичного, тому зірки настійно радять проявляти обережність: не піддаватися на провокації, гнати від себе тяжкі і погані думки, менше спілкуватися з тими, хто викликає роздратування або страх", - говорить астролог, передає ТСН.

Астролог прогнозує, що в цю схему ймовірність загального призову і нової – ще більш активної фази війни цілком вкладається.

"Єдиний обнадійливий в такій ситуації момент полягає в тому, що 9-й місячний день триватиме тільки до полудня, після чого сили зла втратять свою силу. Сонце 9 травня буде знаходитися між Північним вузлом в знаку Тельця і Ураном в опозиції до Південного вузла в Скорпіоні, що розташувалася в так званому чорномагічному градусі. Вона влаштувалася в ньому досить давно, і незважаючи на те, що Прозерпіна як планета офіційно астрономами ще не відкрита, астрологи вказують на її потужний вплив на життя на Землі, яке в даному випадку є деструктивним", - зазначає астролог.

Транзитний місяць 9 травня після обіду увійде в точну опозицію до Сатурна в 25-му градусі Водолія.

"Не дивно, що в цей день вірогідні військові паради країни-агресора, які покликані продемонструвати силу і підтримують їх мілітаристські цілі – такий собі політичний "ексгібіціонізм". Однак 9 травня нинішнього року повного апофеозу у Росії не вийде через опозицію місяця до обмежує її Сатурну: як говорила Фаїна Раневська, Путін відчує, що "королівство замало – розгулятися ніде". Свято диктатору зіпсує і той факт, що на території України він, як хотів, ніякий парад провести не зможе", - додала астролог.

читайте такожЙде масований ракетний і авіаційний удар: астролог назвав дати і найнебезпечніші регіони України

Читайте також:

viber
війна в Україні астролог гороскоп війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки доліГороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки долі Нова битва з окупантом: астролог склала гороскоп для України на травень та розповіла про перемогуНова битва з окупантом: астролог склала гороскоп для України на травень та розповіла про перемогу Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки доліГороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі Лія Меладзе розповіла, чому тато не пускає її до Києва: "Прийду додому і буду плакати"Лія Меладзе розповіла, чому тато не пускає її до Києва: "Прийду додому і буду плакати" Конвульсії Росії: чому через місяць-два Україна почне звільнення всіх територій і навіть КримуКонвульсії Росії: чому через місяць-два Україна почне звільнення всіх територій і навіть Криму
Підтримайте Главред

Останні новини

23:52

Захисники Маріуполя зайняли кругову оборону: командир Азова про штурм орками Азовсталі

23:40

Під обстрілами окупантів загинув відомий український журналіст

23:25

Зітруть орків у порох: ЗСУ отримали від США майже всі обіцяні гаубиці

23:20

Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травняВідео

23:20

У Маріуполь не поспішає: кремлівського пропагандиста засікли напівголим у Дубаї

Реклама
22:59

Винищувачам РФ "підрізали крила": ЗСУ знищили два літаки Су-30Відео

22:33

Не обійшлося без зрадника: стало відомо, як рашисти прорвалися на АзовстальВідео

22:24

Аж мурашки по шкірі: Тіна Кароль зворушливо заспівала гімн України з футболістами ДинамоВідео

22:08

Армія РФ намагається наступати на трьох напрямках – АрестовичВідео

21:59

Торгівля награбованим: РФ через Крим вивозить за кордон вкрадене в Україні зерноВідео

21:56

Євробачення-2022 ще навіть не почалося: названо топ-5 переможців конкурсуВідео

21:37

"Смертельний ураган" для рашистів: захисників України озброїли гранатометами MilkorВідео

21:02

"Вони не винні": екстренер збірної України зашкварився захистом спортсменів РФВідео

21:01

Потужний вітер і заморозки: Україну атакує небезпечна погодаВідео

20:26

Під виття сирен чутні вибухи: окупанти випустили ракети по центру ДніпраВідео

20:24

Кораблі РФ з ракетами "Калібр" у бойовій готовності: Генштаб попередив про загрозу з Чорного моряВідео

20:18

"Військторг є скрізь": у РФ можуть створити Бєлгородську народну республіку - ДаніловВідео

20:00

Нацгвардійці "підсмажили" три ворожі БМП і знищили безліч орків на Ізюмському напрямку – фотоВідео

19:47

Орки вже на Азовсталі: захисники Маріуполя вийшли на зв'язок і розповіли про важкі боїВідео

19:38

Пунктик Москви: чому Кремль наполегливо намагається загнати Молдову до нью-СРСРПогляд

Реклама
19:26

Окупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиціВідео

19:21

Неймовірне везіння і здійснення бажань: для трьох знаків травень стане найщасливішим місяцем

19:20

Штурм орків під Донецьком і нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратамиВідео

19:07

Битва ЗСУ зі зброєю Заходу з Росією і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війниВідео

19:06

"Агентурна мережа ФСБ": в одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат

19:03

Накази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - ДенісоваВідео

18:58

Сергій Стерненко. Лавров допоміг Україні отримувати зброю від ІзраїлюВідеоблоги

18:58

В Австрії попередили: вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років

18:47

Більше танків, мобілізація і ядерна зброя: військовий історик США спрогнозував майбутні ходи ПутінаВідео

18:36

Кузьма б пишався - легендарний хіт Скрябіна переспівали про українські міста-герої війни з РФВідео

18:31

Помста за ліквідацію штабу під Ізюмом: командири РФ женуть орків у "м'ясорубку"Відео

18:24

Росіяни взяли в полон відомого українського бабака-віщуна ТимкуВідео

17:54

Армія України знищила "еліту" військ Росії – Москва вимушено змінює тактику – МіноборониВідео

17:53

"Помер дід і бабуся, у сестри рана на голові" : українців вразив щоденник дитини з МаріуполяВідео

17:48

Зеленського в Раді зустріли стоячи і з оваціями: з'явилося відео дивовижної реакції ПорошенкаВідео

17:43

У Драмтеатрі Маріуполя загинули вдвічі більше людей, ніж думали: журналісти озвучили страшні цифриВідео

17:37

Ігри в ядерний апокаліпсис: чому Росія більш чокнута, ніж СРСРПогляд

17:27

Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"Відео

17:22

У Білорусі готують масові розстріли незгодних: вводять страту за "спробу теракту"Відео

17:22

Куди зник Олег Винник: ЗМІ турбуються про зникнення артиста

Реклама
17:07

Кошовий розповів, про що спілкувався із Зеленським на Банковій і в якому стані президентВідео

17:00

Бійці ЗСУ знищили колону окупантів Росії в районі Ізюму Харківської областіВідео

16:58

Ностальгія за СРСР, ставлення до російськомовних і Дня перемоги: в Україні провели велике опитуванняВідео

16:55

Ворог змінює тактику: В'ятрович назвав головну мету РФ у війні проти УкраїниВідео

16:53

Тодоренко розповіла про викидень: що сталося

16:30

Йде масований ракетний і авіаційний удар: астролог назвав дати і найнебезпечніші регіони УкраїниВідео

16:19

Рашисти прорвалися на Азовсталь: йдуть запеклі бої, із захисниками немає зв'язкуВідео

16:08

Прикмети на 5 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:00

Бійці Ізраїлю та Азов разом воюють в Україні: рупорка пропаганди РФ Захарова вибухнула заявоюВідео

15:52

В Угорщині продовжують підтримувати РФ і зривають план з ембарго на російську нафту - BloombergВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти