Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травня

Гороскоп для України / pixabay

Багато експертів називають точкою визначення подальшого розвитку війни в Україні 9 травня. Саме в цей день в Росії зібралися влаштувати парад і президент диктатор Володимир Путін, нібито готує важливу промову. Чого очікувати Україні від дій окупантів, розповіла астролог Валентина Віттрок.

"Перша половина дня - до полудня - ми будемо мати справу з 9-м місячним днем, який астрологи справедливо вважають "сатанинським". Сили зла активізуються і можуть завдати серйозної шкоди як кожній окремій людині, так і всьому людству в цілому. Велика ймовірність насильства - не тільки морального, а й фізичного, тому зірки настійно радять проявляти обережність: не піддаватися на провокації, гнати від себе тяжкі і погані думки, менше спілкуватися з тими, хто викликає роздратування або страх", - говорить астролог, передає ТСН.

Астролог прогнозує, що в цю схему ймовірність загального призову і нової – ще більш активної фази війни цілком вкладається.

"Єдиний обнадійливий в такій ситуації момент полягає в тому, що 9-й місячний день триватиме тільки до полудня, після чого сили зла втратять свою силу. Сонце 9 травня буде знаходитися між Північним вузлом в знаку Тельця і Ураном в опозиції до Південного вузла в Скорпіоні, що розташувалася в так званому чорномагічному градусі. Вона влаштувалася в ньому досить давно, і незважаючи на те, що Прозерпіна як планета офіційно астрономами ще не відкрита, астрологи вказують на її потужний вплив на життя на Землі, яке в даному випадку є деструктивним", - зазначає астролог.

Транзитний місяць 9 травня після обіду увійде в точну опозицію до Сатурна в 25-му градусі Водолія.

"Не дивно, що в цей день вірогідні військові паради країни-агресора, які покликані продемонструвати силу і підтримують їх мілітаристські цілі – такий собі політичний "ексгібіціонізм". Однак 9 травня нинішнього року повного апофеозу у Росії не вийде через опозицію місяця до обмежує її Сатурну: як говорила Фаїна Раневська, Путін відчує, що "королівство замало – розгулятися ніде". Свято диктатору зіпсує і той факт, що на території України він, як хотів, ніякий парад провести не зможе", - додала астролог.

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