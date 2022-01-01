Новорічне диво: у Луцьку дитина з'явилася на світ під пологовим будинком

У Луцьку жінка народила під пологовим будинком / Фото: pixabay.com

У Луцьку біля перинатального центру в мікроавтобусі народила жінка. Пологи у неї прийняла перехожа, яка опинилася інтерном, повідомляє місцеве видання Вісник-К.

Подія трапилася 31 грудня близько другої години дня. Дитина з'явилася на світ в бусі, який під'їхав до пологового будинку. А пологи прийняла інтерн, що вийшла із закладу.

"Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, тому що дружина вже народжує. У той час з лікарні вийшла дівчина і прямувала до дороги. Почувши, як кричить жінка з бусу, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини. І тут новорічне диво, народився хлопчик", - розповіла очевидиця.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі по вулиці сортувальній в покинутій будівлі діти виявили моторошну знахідку. Двоє підлітків знайшли труп новонародженої дівчинки. Остаточну причину смерті дитини встановить експертиза.

Також у приватному пологовому будинку в Києві сталася трагедія – загинула новонароджена дівчинка. Судмедекспертиза встановила, що лікар невчасно призначив кесарів розтин, і дитина задихнулася. Жінка каже, що її живіт розривався від болю, але медики відповідали, що все "добре".

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