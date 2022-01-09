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Новонароджену дівчинку, яку видали за знайдену на звалищі, назвали Машенькою

9 січня 2022, 21:43

37-річна жінка, яка викликала медиків, сказала їм, що знайшла дитину в картонній коробці неподалік від власного будинку та принесла додому.

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На Закарпатті дитину викинули у сміття

На Закарпатті трапилась моторошна історія - жінка зателефонувала до швидкої допомоги і розповіла про те, що знайшла новонароджену дитину в смітнику, повідомляти ТСН.

Медики, які прибули на виклик разом із копами, помітили, що жінка нервує, а в свідченнях плутається. Зрештою вона зізналася - історію вигадала, щоб приховати вагітність 16-річної доньки, бо боялася осуду сусідів.

Фельдшерка Яна Бровді досі в шоці від попередньої робочої зміни. Жінка їхала до новонародженої дитини, яка нібито була знайдена на звалищі.

"Ми прийшли до них за викликом, дитина вже була одягнена ... повзунки, памперс, все було на ньому", - розповідає фельдшер.

37-річна жінка, яка викликала медиків, сказала їм, що знайшла дитину в картонній коробці недалеко від власного будинку і принесла додому.

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"Кажу, я чула, що ваша дочка була вагітна, а мама каже, Це не правда. Потім прийшла поліція, почали питати, але вона нічого ... мовчала", — додає Яна Бровдій.

Через дві години розпитувань все ж зізналася, що історію з смітником придумала, а насправді вона бабуся новонародженої дитини, але вагітність 16-річної дочки вважала ганьбою. Сусіди ж, як це зазвичай буває, знали про все.

"Ця друга сусідка моя каже:" Ірина, та скільки вже носить?"Всі говорять" вагітна", а постійно ховається", – розповідає сусідка.

Зараз 16-річна породілля разом з дитиною в пологовому будинку Іршавської лікарні, сюди навідується і 22-річний батько немовляти. Але зустрітися з молодою мамою особисто журналістам не дозволили, тому що новоспечена бабуся категорично проти.

Мама разом з дитиною почувають себе добре.

"На обліку ця породілля не перебувала, нічого про неї невідомо було, що вона вагітна. Мати це приховувала. Народила вона вдома дитину живу, доношену вагою 2 кг 550 грам", — каже акушер-гінеколог Антон Горзов.

Своє немовля молода мати назвала Машенькою. Чи буде дитина з нею, або потрапить в будинок малюка, це питання буде вирішувати служба у справах дітей. У поліції відкрили кримінальне провадження. Йдеться про зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Молодому батькові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадавши, мешканка Волинської області народила дитину в новорічну ніч під стінами пологового будинку. Вона чекала в автомобілі біля пологового будинку, поки чоловік бігав і шукав акушера. У результаті пологи прямо в машині приймали 15-річний син жінки і випадкова перехожа, яка виявилася лікарем-інтерном.

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