Новий iPhone 14: дата виходу, характеристики і скільки коштуватиме

7 вересня компанія Apple представить новий iPhone 14 / скріншот

Вже скоро "яблучний гігант" компанія Apple представить свої новинки. Як очікується, лінійка нових смартфонів включатиме в себе чотири варіанти: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max і iPhone 14 Pro Max.

Коли презентація нового айфона 2022

Агенство Bloomberg писало, що презентація Apple восени 2022 призначена на 14 вересня, проте підтвердження в пресслужбі компанії не дали. 25 серпня назвали офіційну дата презентації - 7 вересня.

Продажі нових айфонів відкриються через два тижні після презентації новинок. Компанія Apple планує випустити близько 90 млн смартфонів в 2022 році.

Айфон 14 - дизайн

Форма нових смартфонів залишиться колишньою - це буде прямокутник з плоскими гранями і закругленими кутами. Втім, будуть і невеликі відмінності в дизайні: лінійки Айфон 14 і Макс матимуть тильну скляну глянсову панель, а моделі Про і про Макс — матову.

Також любителям "яблучних" ґаджетів ймовірно запропонують нові відтінки корпусу. Bloomberg повідомляє, що в список стандартних кольорів (графітовий, срібний, золотий) додадуть фіолетового відтінку. А ось найпопулярніший колір в 13-й лінійці - синій - планують прибрати.

iPhone 14 буде представлений в новому фіолетовому відтінку / Фото Twitter

Імовірно, iPhone 14 Pro буде без "чубчика". Замість нього будуть два маленьких круглих вирізи під датчики і фронтальну камеру. Можливо, таке саме рішення отримає І модель Pro Max.

Айфон 14 - продуктивність

Серед новинок Apple в 2022 році не буде моделі з екраном 5,4 дюйма. Натомітсть компанія представить базову модель з екраном 6,7 дюйма.

У стандартній модифікації IPhone 14 буде все той же самий процесор A15, що і у його попередника.

У версії Pro роботу ґаджета буде забезпечувати покращений чіп. Також смартфон буде оснащений трьома камерами: 48-мегапіксельною ширококутною, 12-мегапіксельною надширококутною і телеоб'єктивом.

Також в Apple обіцяли випустити унікальний тип зарядки для нової лінійки смартфонів потужністю 30 Вт. Для того, щоби заряджати пристрій швидше, потрібно придбати спеціальний адаптер.

Інсайдери повідомляють, що Айфон 14 отримає оперативну пам'ять на 2 Гб більше, ніж у Айфон 13. В результаті обсяг ОЗУ складе 6 Гб. Обсяг вбудованого сховища залишиться на колишньому рівні й складе:

128 Гб;

256 Гб;

512 Гб;

1 Тб.

Плюс аналітики вважають, що компанія поліпшить основну камеру. Очікується, що замість одного 12-мегапіксельного об'єктива встановлять потужну лінзу на 48 Мп.

Скільки коштуватиме айфон 14

Точної інформації про те, у скільки покупцям обійдеться новий айфон 14, на даний момент немає.

Можлива ціна iPhone 14 стартуватиме від $799. Також вартість буде залежати від бажаного обсягу пам'яті. Модель Max буде коштувати від $ 899, Pro — від $1099, а за старшу лінійку доведеться віддати від $1199.

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