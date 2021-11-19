Потрібно лише дві ін'єкції 6 разів на рік: у Британії схвалили нове лікування ВІЛ

ВІЛ досі невиліковний, але з вірусом можна боротися / Фото Reuters

У Великій Британії схвалили нове лікування ВІЛ. Тепер пацієнтам не потрібно щодня приймати антиретровірусні таблетки. Вони зможуть робити лише дві ін'єкції кожні два місяці, тобто шість разів на рік.

Як відомо, ВІЛ досі невиліковний, але з вірусом можна боротися за допомогою сучасного лікування. При цьому для деяких пацієнтів щоденний прийом пігулок може бути складним через побічні ефекти, токсичність та інші психосоціальні проблеми.

"Ми раді, що можемо порекомендувати каботегравір з рілпівірином як цінний варіант лікування для людей, які вже дотримувалися лікування щоденними таблетками, але хотіли б перейти на ін'єкційний режим з більш рідкісними прийомами", — розповів заступник генерального директора Національного інституту охорони здоров'я (NICE) Мейндерт Бойсен, повідомляє Mirror.

У NICE заявили, що препарат каботегравір (також відомий як Vocabria) від Viiv Healthcare і рилпівірин (також відомим як Rekambys) від Janssen можна пропонувати дорослим, яким раніше вдалося зберегти вірусне навантаження ВІЛ на низькому рівні за допомогою щоденних антиретровірусних препаратів.

Згідно з результатами клінічних випробувань, каботегравір з рилпівірином також ефективні в підтримці низького вірусного навантаження, як і пероральні антиретровірусні препарати.

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Зазначається, що нова ін'єкційна терапія здатна скоротити кількість днів лікування з 365 до 6 на рік.

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Довідка. ВІЛ - це скорочена назва вірусу імунодефіциту людини, тобто вірусу, що вражає імунну систему. ВІЛ живе і розмножується лише в організмі людини.

При зараженні ВІЛ більшість людей не мають жодних відчуттів. Іноді через кілька тижнів після зараження розвивається стан, схожий на грип. Упродовж довгих років після інфікування людина може почуватися здоровою. Цей період називається прихованою (латентною) стадією захворювання.

Імунна система формує імунну відповідь на збудник хвороби, виробляє антитіла. Але, на жаль, при боротьбі з ВІЛ імунна система не може знешкодити його, а ВІЛ, в свою чергу, поступово руйнує імунну систему.

Те, що людина стала ВІЛ-інфікованою, ще не означає, що у неї СНІД. До того, як розвинеться СНІД, зазвичай проходить багато часу (в середньому 10-12 років). СНІД - це остання стадія розвитку ВІЛ-інфекції. Про СНІД говорять в тому випадку, коли у людини, зараженої ВІЛ, з'являються інфекційні захворювання.

Як повідомляв Главред, американські лікарі з Інституту Рейгона повідомили про другий випадок "природного позбавлення" від вірусу імунодефіциту людини. Фахівці розраховують, що вивчення цього випадку допоможе іншим пацієнтам.

Організм 30-річної пацієнтки з Есперанси (Аргентина) позбувся вірусу без втручання лікарів - їй не потрібна була трансплантація кісткового мозку.

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