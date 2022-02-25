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Потрібно показати світу військові злочини Росії - Резніков

25 лютого 2022, 12:20

До лав тероборони записалося більше 18 тисяч киян.

Олексій Резніков
Олексій Резніков / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців демонструвати військові злочини Російської Федерації в соціальних мережах.

У своєму звернення він зазначив, що дані з офіційних джерел українських відомств необхідно поширювати в соцмережах. І, в першу чергу, серед росіян.

"Звертаюся до всіх громадян України та української діаспори. Беріть ці факти і поширюйте їх через соцмережі. В першу чергу - серед російських користувачів. Щоб громадяни РФ бачили, що вони підтримують", - закликав міністр.

Резніков вказав джерела, якими можна користуватися для поширення інформації, серед яких Міністерство оборони, Збройні Сили України, Міністерство внутрішніх справ, ДСНС, Держприкордонслужба.

"Важливо поширити згадані факти в італійському, німецькому та угорському медіапросторі, а також серед журналістів і посадових осіб європейських країн. Всі, хто знає відповідні мови ви наша зброя", - зазначив Резніков.

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Міністр зазначив, що не варто замовчувати про військову агресію, обстріл мирних міст, жінок і дітей і показати всьому світу злочини Російської Федерації.

"Нам вже вдалося зламати плани російських окупантів. Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і гвалтівника, який атакує сусідів. А ті, хто заважає Україні боротися або блокує санкції проти держави-вбивці - забруднюють свої руки кров'ю невинних людей", - додав Резніков.

Крім цього, Міноборони прийняло рішення залучати в сили тероборони патріотів старше 60 років, які морально і фізично готові чинити опір і перемагати ворога.

Резніков зазначив, що в Києві протягом вчорашнього дня вже понад 18 тисяч осіб отримали зброю і боєкомплекти.

За його словами, тільки в Києві вже 18 тисяч автоматів і відповідний боєкомплект, які вже роздані і продовжують лунати бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня.

Також Резніков анонсував військову допомогу від країн-партнерів.

"Незабаром ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів наших партнерів", - додав міністр.

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