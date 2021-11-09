Дуже кислі цукерки пропалили 4-річній дівчинці дірку в язику

У дитини з'явилася пекуча реакція в роті після вживання льодяників / ua.depositphotos.com

В австралійському Мельбурні чотирирічна дівчинка отримала сильний опік язика після вживання дуже кислих цукерок. У неї на язиці утворилася дірка.

Цукерки, якими поласувала дівчинка, містять чотири типи кислоти - аскорбінову, лимонну, молочну та яблучну. На обгортці є попередження, що їх не можна їсти дітям до чотирьох років, а вживання декількох шматочків впродовж короткого проміжку часу "може викликати тимчасову реакцію", пише Metro.

Юна Віллоу Райт дістала з шафи цукерки свого брата, поки мама Кірсті була зайнята роботою в іншій кімнаті. У дитини з'явилася пекуча реакція в роті, тож вона в сльозах побігла до матері. Кірсті подзвонила місцевому терапевту, але їй сказали, що допомогти нічим не зможуть, а реакція на цукерки зникне за кілька днів.

Стоматологи кажуть, що кислі солодощі з високим рівнем кислотності можуть бути дуже небезпечними для маленьких дітей. Продукти з таким рівнем кислоти або PH можуть викликати хімічні опіки щік і язика.

Виробник цукерок, у свою чергу, заявив, що інгредієнти, що використовуються в солодощах, схвалені Асоціацією харчових продуктів і ліків США (FDA) для використання в харчових продуктах і при "нормальному вживанні споживачі без проблем насолоджуються ними".

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Такі цукерки, як з'їла дівчинка, продаються в США та Австралії.

Як повідомляв Главред, дієтолог Юлія Поворознюк поділилася, які солодощі можна давати дітям. За її словами, дітям краще не купувати подарункові упаковки з цукерками, а намагатися купити, наприклад, шоколад (корисним вважається чорний) або пастилу.

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