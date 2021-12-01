Одіозний нардеп Ківа пригрозив тим, хто позбавив його наукового ступеня

Нардеп звернувся до президента Зеленського з пропозицією позбавити його свідоцтва адвоката.
Одіозний нардеп Ілля Ківа відреагував на те, що його позбавили наукового ступеня.
Парламентарій пригрозив повернути все, що у нього відібрали. На своїй сторінці в Facebook він назвав тих людей, які позбавили його ступеня, "боягузливими шавками".
Також Ківа пообіцяв "молитися за них і згадати кожного".
Він каже, що його опоненти "вже завершують", в той час як він – "тільки починає". Крім того, нардеп звернувся до президента Зеленського з пропозицією позбавити його свідоцтва адвоката.
У Ківи відібрали науковий ступінь та зброю
Раніше Главред повідомляв про те, що атестаційна колегія Міносвіти і науки скасувала рішення Вченої ради, який присудив одіозному народному депутату України Іллі Києві науковий ступінь кандидата наук.
За словами голови підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради, нардепа Юлії Гришиної, рішення було схвалене одноголосно.
Нагадаємо, раніше у народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи відібрали нагородний пістолет, який йому видали у 2015 році.